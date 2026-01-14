$43.180.08
Ексклюзив
12:53 • 224 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 890 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 3506 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 1640 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 5134 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 8394 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 11447 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 12092 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
14 січня, 06:55 • 13945 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 41671 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
На Львівщині обстріляли мікроавтобус ТЦК: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 116 перегляди

14 січня у селищі Рудно водій Volkswagen Passat обстріляв автомобіль військовослужбовців РТЦК, які здійснювали оповіщення. Ніхто не постраждав, мікроавтобус отримав пошкодження.

На Львівщині обстріляли мікроавтобус ТЦК: відкрито провадження

У Львівській області обстріляли мікроавтобус військовослужбовців ТЦК, повідомили в ГУНП в області у середу, пише УНН.

Поліція Львівщини встановлює обставини стрілянини у селищі Рудно. Внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження

- повідомили у поліції.

Деталі

Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.

У Львові чоловік поранив співробітника ТЦК ножем під час перевірки документів, його затримали13.01.26, 20:16 • 3318 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Львівська область