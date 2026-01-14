На Львівщині обстріляли мікроавтобус ТЦК: відкрито провадження
Київ • УНН
14 січня у селищі Рудно водій Volkswagen Passat обстріляв автомобіль військовослужбовців РТЦК, які здійснювали оповіщення. Ніхто не постраждав, мікроавтобус отримав пошкодження.
У Львівській області обстріляли мікроавтобус військовослужбовців ТЦК, повідомили в ГУНП в області у середу, пише УНН.
Поліція Львівщини встановлює обставини стрілянини у селищі Рудно. Внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження
Деталі
Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання зловмисника.
