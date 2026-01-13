У Львові чоловік поранив співробітника ТЦК ножем під час перевірки документів, його затримали
Київ • УНН
У Львові затримали 46-річного чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП під час перевірки документів. Нападнику загрожує до 12 років ув'язнення.
У Львові затримали нападника, який ножем поранив військовослужбовця. Нападнику повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
Деталі
У неділю, 11 січня, у Львові, місцевий мешканець поранив військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП під час виконання службових обов’язків.
При перевірці військово-облікових документів 46-річний місцевий мешканець, який виявився порушником військового обліку, витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт. Після скоєного – сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого було доставлено у лікарню. Наразі його життю й здоров'ю нічого не загрожує
В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК29.12.25, 10:09 • 5529 переглядiв
Як повідомили у Львівському обласному ТЦК, нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 КК України). Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Розбив ніс і повалив на землю: на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у нападі на працівника ТЦК30.07.25, 13:06 • 4064 перегляди