Ексклюзив
17:19 • 2030 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 10544 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 13978 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 21489 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 20221 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24344 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32479 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49018 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36863 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34328 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
У Львові чоловік поранив співробітника ТЦК ножем під час перевірки документів, його затримали

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Львові затримали 46-річного чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП під час перевірки документів. Нападнику загрожує до 12 років ув'язнення.

У Львові чоловік поранив співробітника ТЦК ножем під час перевірки документів, його затримали

У Львові затримали нападника, який ножем поранив військовослужбовця. Нападнику повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Деталі

У неділю, 11 січня, у Львові, місцевий мешканець поранив військовослужбовця Галицько-Франківського ОРТЦК та СП під час виконання службових обов’язків.

При перевірці військово-облікових документів 46-річний місцевий мешканець, який виявився порушником військового обліку, витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт. Після скоєного – сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого було доставлено у лікарню. Наразі його життю й здоров'ю нічого не загрожує 

- йдеться у повідомленні.

В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК29.12.25, 10:09 • 5529 переглядiв

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК, нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 КК України). Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Розбив ніс і повалив на землю: на Хмельниччині суд визнав винним чоловіка у нападі на працівника ТЦК30.07.25, 13:06 • 4064 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Сутички
ТЦК та СП
Львів