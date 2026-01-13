Во Львове мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов, его задержали

$43.260.18
Эксклюзив
17:19 • 2010 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 10513 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 13951 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 21459 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 20190 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 24314 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 32454 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49010 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 36854 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34325 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Популярные новости
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 22026 просмотра
Беспорядки в Иране: 648 погибших, тысячи раненых и более 10 000 арестованных13 января, 08:33 • 5166 просмотра
Аварийные отключения света после ночной атаки рф на Киевскую область в трех районах - ОВАPhoto13 января, 09:49 • 3358 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 26231 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 10124 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 21463 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 26269 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 62220 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 56873 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 62011 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 2750 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 45690 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 39998 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 45127 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46865 просмотра
Во Львове мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов, его задержали

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Во Львове задержали 46-летнего мужчину, который ранил ножом военнослужащего Галицко-Франковского ОРТЦК и СП во время проверки документов. Нападавшему грозит до 12 лет лишения свободы.

Во Львове мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов, его задержали

Во Львове задержали нападавшего, который ножом ранил военнослужащего. Нападавшему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Детали

В воскресенье, 11 января, во Львове местный житель ранил военнослужащего Галицко-Франковского ОРТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей.

При проверке военно-учетных документов 46-летний местный житель, который оказался нарушителем воинского учета, вытащил нож и ударил им военного в живот. После содеянного – сел в свой микроавтобус и скрылся, а раненый был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает 

- говорится в сообщении.

В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК29.12.25, 10:09 • 5529 просмотров

Как сообщили во Львовском областном ТЦК, нападавшего разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины). Нападавшему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Разбил нос и повалил на землю: на Хмельнитчине суд признал виновным мужчину в нападении на сотрудника ТЦК30.07.25, 13:06 • 4064 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
ТЦК и СП
Львов