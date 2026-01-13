Во Львове мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов, его задержали

Во Львове задержали нападавшего, который ножом ранил военнослужащего. Нападавшему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

В воскресенье, 11 января, во Львове местный житель ранил военнослужащего Галицко-Франковского ОРТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей.

При проверке военно-учетных документов 46-летний местный житель, который оказался нарушителем воинского учета, вытащил нож и ударил им военного в живот. После содеянного – сел в свой микроавтобус и скрылся, а раненый был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает