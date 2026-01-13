Во Львове мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов, его задержали
Киев • УНН
Во Львове задержали 46-летнего мужчину, который ранил ножом военнослужащего Галицко-Франковского ОРТЦК и СП во время проверки документов. Нападавшему грозит до 12 лет лишения свободы.
Во Львове задержали нападавшего, который ножом ранил военнослужащего. Нападавшему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.
Детали
В воскресенье, 11 января, во Львове местный житель ранил военнослужащего Галицко-Франковского ОРТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей.
При проверке военно-учетных документов 46-летний местный житель, который оказался нарушителем воинского учета, вытащил нож и ударил им военного в живот. После содеянного – сел в свой микроавтобус и скрылся, а раненый был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает
Как сообщили во Львовском областном ТЦК, нападавшего разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины). Нападавшему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
