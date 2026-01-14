На Львовщине обстреляли микроавтобус ТЦК: открыто производство
Киев • УНН
14 января в поселке Рудно водитель Volkswagen Passat обстрелял автомобиль военнослужащих РТЦК, которые осуществляли оповещение. Никто не пострадал, микроавтобус получил повреждения.
Во Львовской области обстреляли микроавтобус военнослужащих ТЦК, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Полиция Львовщины устанавливает обстоятельства стрельбы в поселке Рудно. В результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения
Детали
Происшествие произошло сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель авто Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Полицейские принимают меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.
