Эксклюзив
12:53 • 450 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 1094 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 3788 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 1828 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 5480 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 8654 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 11564 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 12178 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
14 января, 06:55 • 14000 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 41864 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзивы
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 486 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 5478 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 22653 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 41892 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 56468 просмотра
На Львовщине обстреляли микроавтобус ТЦК: открыто производство

Киев • УНН

 • 280 просмотра

14 января в поселке Рудно водитель Volkswagen Passat обстрелял автомобиль военнослужащих РТЦК, которые осуществляли оповещение. Никто не пострадал, микроавтобус получил повреждения.

На Львовщине обстреляли микроавтобус ТЦК: открыто производство

Во Львовской области обстреляли микроавтобус военнослужащих ТЦК, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Полиция Львовщины устанавливает обстоятельства стрельбы в поселке Рудно. В результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения

- сообщили в полиции.

Детали

Происшествие произошло сегодня, 14 января, около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель авто Volkswagen Passat произвел несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего с места уехал.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские принимают меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.

Во Львове мужчина ранил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов, его задержали13.01.26, 20:16 • 3320 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Львовская область