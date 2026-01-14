Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог

Дії Національного антикорупційного бюро України щодо лідерки фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко мають всі ознаки політичного переслідування, спрямованого не лише проти конкретної політичної фігури, а й проти парламенту та державної влади загалом. Таку оцінку подіям навколо обшуків, вручення підозри та публікації так званих "плівок Тимошенко" висловив в ексклюзивному коментарі УНН політолог Тарас Загородній.

За його словами, те, що відбувається, більше схоже на публічну інформаційну кампанію з елементами тиску, ніж на класичне слідство. Він також пов’язує атаку на Юлію Тимошенко з її публічною критикою антикорупційних органів та з роботою парламентських механізмів контролю, зокрема діяльністю тимчасових депутатських комісій.

Якщо ви хочете розслідувати, це треба робити тихо. Це інформаційна кампанія в першу чергу проти влади, проти держави. Крім того, є ж ще комісія Верховної Ради з Сергієм Власенком, який розслідує в тому числі, можливу корупцію в антикорупційних органах. Це така помста, тому тут нічого дивного немає, що вони нападають на Тимошенко. Тим більше, Тимошенко відкрито говорила, що НАБУ це фактично система зовнішнього керування - заявив Тарас Загородній.

Окремо Загородній звертає увагу на збіг кримінальних справ і гучних заяв антикорупційних органів із міжнародним та воєнно-політичним контекстом. На переконання експерта, дії НАБУ мають системний характер і спрямовані на ослаблення державних інституцій.

Справа Міндіча збіглася тиском на Україну і появу так званого "Мирного плану". Тоді головне завдання НАБУ було – це підозри, і щоб в цьому контексті був згаданий президент. Це тиск був, в першу чергу, на владу, за те, що вона б'ється, за те, що вона дає накази бити по території росії. Тому НАБУ – це відверта ворожа інфраструктура, яка працює точно не на Україну - додав політолог.

Позиція Юлії Тимошенко

Сама Юлія Тимошенко, виступаючи з трибуни Верховна Рада України, заявила про незаконні обшуки та політичний тиск з боку правоохоронних органів.

Вся наша фракція, публічно виступила проти НАБУ, САП. Бо по суті це орган політичного тиску на політиків, на вищих посадових осіб. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб це був незалежний орган, але призначений українцями, якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якась над ними контроль - заявила Тимошенко.

Вона також зазначила, що слідчі не надали рішення суду про дозвіл на проведення обшуків та не дозволили їй запросити адвоката.

Крім того, Тимошенко заявила, що немає жодного відношення до опублікованих НАБУ записів розмов та підкреслила, що доведе безпідставність звинувачень у судовому порядку.

Нагадаємо

НАБУ та САП повідомили про підозру голові парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди у великому розмірі або службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Також НАБУ оприлюднило так звані "Плівки Тимошенко", на яких, за версією слідства, зафіксовано як жінка з голосом схожим на Юлію Тимошенко, обговорює координацію парламентських голосувань та напряму пропонує щомісячні хабарі за "правильне" голосування за ті чи інші рішення Верховної Ради.

На записах, оприлюднених НАБУ, жінка з голосом схожим на Тимошенко пояснює співрозмовнику, що перед голосуванням вона особисто в месенджері Signal буде писати, як саме голосувати: "за" чи "проти".

Головною ідеєю цієї схеми могла бути повна паралізація роботи Верховної Ради. Адже, за інструкціями, які давала жінка з голосом схожим на Тимошенко, народні депутати, яким пропонували хабарі за парламентську діяльність, мали голосувати "за" винесення питання на розгляд, однак "утримуватись" чи голосувати "проти" прийняття конкретного рішення аби "вбити його".

Крім того, на "Плівках Тимошенко", за версією слідства, зафіксовано обговорення кадрових рішень парламенту, зокрема щодо зняття з посад та призначення міністрів. Жінка, з голосом схожим на Тимошенко, пояснювала, що головна задача – зняти міністрів, однак заблокувати призначення нових.

"І тепер, що стосується кадрових речей: ми голосуємо "за" зняття і не голосуємо за призначення",– звучить на "Плівках Тимошенко".