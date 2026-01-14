Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог

Действия Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко имеют все признаки политического преследования, направленного не только против конкретной политической фигуры, но и против парламента и государственной власти в целом. Такую оценку событиям вокруг обысков, вручения подозрения и публикации так называемых "пленок Тимошенко" высказал в эксклюзивном комментарии УНН политолог Тарас Загородний.

По его словам, происходящее больше похоже на публичную информационную кампанию с элементами давления, чем на классическое следствие. Он также связывает атаку на Юлию Тимошенко с ее публичной критикой антикоррупционных органов и с работой парламентских механизмов контроля, в частности деятельностью временных депутатских комиссий.

Если вы хотите расследовать, это нужно делать тихо. Это информационная кампания в первую очередь против власти, против государства. Кроме того, есть же еще комиссия Верховной Рады с Сергеем Власенко, который расследует в том числе, возможную коррупцию в антикоррупционных органах. Это такая месть, поэтому здесь ничего удивительного нет, что они нападают на Тимошенко. Тем более, Тимошенко открыто говорила, что НАБУ это фактически система внешнего управления - заявил Тарас Загородний.

Отдельно Загородний обращает внимание на совпадение уголовных дел и громких заявлений антикоррупционных органов с международным и военно-политическим контекстом. По убеждению эксперта, действия НАБУ носят системный характер и направлены на ослабление государственных институтов.

Дело Миндича совпало с давлением на Украину и появлением так называемого "Мирного плана". Тогда главная задача НАБУ была – это подозрения, и чтобы в этом контексте был упомянут президент. Это давление было, в первую очередь, на власть, за то, что она бьется, за то, что она дает приказы бить по территории россии. Поэтому НАБУ – это откровенная вражеская инфраструктура, которая работает точно не на Украину - добавил политолог.

Позиция Юлии Тимошенко

Сама Юлия Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, заявила о незаконных обысках и политическом давлении со стороны правоохранительных органов.

Вся наша фракция публично выступила против НАБУ, САП. Потому что по сути это орган политического давления на политиков, на высших должностных лиц. Вы знаете, что мы тогда предлагали, чтобы это был независимый орган, но назначенный украинцами, какой-то независимой структурой, чтобы хоть какой-то над ними контроль - заявила Тимошенко.

Она также отметила, что следователи не предоставили решения суда о разрешении на проведение обысков и не позволили ей пригласить адвоката.

Кроме того, Тимошенко заявила, что не имеет никакого отношения к опубликованным НАБУ записям разговоров и подчеркнула, что докажет безосновательность обвинений в судебном порядке.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение или предоставление неправомерной выгоды в крупном размере или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

Также НАБУ обнародовало так называемые "Пленки Тимошенко", на которых, по версии следствия, зафиксировано, как женщина с голосом, похожим на Юлию Тимошенко, обсуждает координацию парламентских голосований и напрямую предлагает ежемесячные взятки за "правильное" голосование за те или иные решения Верховной Рады.

На записях, обнародованных НАБУ, женщина с голосом, похожим на Тимошенко, объясняет собеседнику, что перед голосованием она лично в мессенджере Signal будет писать, как именно голосовать: "за" или "против".

Главной идеей этой схемы могла быть полная парализация работы Верховной Рады. Ведь, по инструкциям, которые давала женщина с голосом, похожим на Тимошенко, народные депутаты, которым предлагали взятки за парламентскую деятельность, должны были голосовать "за" вынесение вопроса на рассмотрение, однако "воздерживаться" или голосовать "против" принятия конкретного решения, чтобы "убить его".

Кроме того, на "Пленках Тимошенко", по версии следствия, зафиксировано обсуждение кадровых решений парламента, в частности относительно снятия с должностей и назначения министров. Женщина с голосом, похожим на Тимошенко, объясняла, что главная задача – снять министров, однако заблокировать назначение новых.

"И теперь, что касается кадровых вещей: мы голосуем "за" снятие и не голосуем за назначение", – звучит на "Пленках Тимошенко".