У Броварах чоловік на запобіжному заході кидався на поліцейських з погрозами і пошкодив їх авто: його відправили в ІТТ

14:56 • 2692 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 6392 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 8130 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 10392 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 10336 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 14059 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 9514 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10752 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5678 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 10182 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - Генштаб
14 січня, 06:53 • 14680 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
14 січня, 07:00 • 33287 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий
14 січня, 07:43 • 20322 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК
14 січня, 09:19 • 16310 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
11:32 • 17313 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:53 • 14059 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 17378 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 33354 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 48369 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 61931 перегляди
У Броварах чоловік на запобіжному заході кидався на поліцейських з погрозами і пошкодив їх авто: його відправили в ІТТ

Київ • УНН

 • 580 перегляди

У Броварах 52-річний чоловік погрожував поліцейським та пошкодив їхнє службове авто. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Броварах чоловік на запобіжному заході кидався на поліцейських з погрозами і пошкодив їх авто: його відправили в ІТТ

У Броварах на Київщині чоловік пошкодив службовий автомобіль поліції та погрожував правоохоронцям під час перевірки, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався під час перевірки дотримання умов запобіжного заходу зловмисника, повідомили у поліції.

"Під час виконання службового завдання правоохоронці прибули до домоволодіння 52-річного фігуранта, де він зненацька почав себе агресивно поводити та умисно пошкодив службовий автомобіль, зокрема ліву частину кузова й бокове дзеркало, а також висловлював погрози на адресу працівників поліції", - вказали у поліції.

Правоохоронці, як зазначається, затримали раніше судимого за аналогічний злочин підозрюваного та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Йому повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 345 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Харкові чоловік з ножем напав на співробітників ТЦК і поліцейського: його відправили під арешт16.08.25, 13:26 • 7938 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївська область
Сутички
Національна поліція України
Київська область
Бровари