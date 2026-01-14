У Броварах чоловік на запобіжному заході кидався на поліцейських з погрозами і пошкодив їх авто: його відправили в ІТТ
Київ • УНН
У Броварах 52-річний чоловік погрожував поліцейським та пошкодив їхнє службове авто. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
У Броварах на Київщині чоловік пошкодив службовий автомобіль поліції та погрожував правоохоронцям під час перевірки, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався під час перевірки дотримання умов запобіжного заходу зловмисника, повідомили у поліції.
"Під час виконання службового завдання правоохоронці прибули до домоволодіння 52-річного фігуранта, де він зненацька почав себе агресивно поводити та умисно пошкодив службовий автомобіль, зокрема ліву частину кузова й бокове дзеркало, а також висловлював погрози на адресу працівників поліції", - вказали у поліції.
Правоохоронці, як зазначається, затримали раніше судимого за аналогічний злочин підозрюваного та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
Йому повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 345 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.
