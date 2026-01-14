В Броварах мужчина во время проверки бросался на полицейских с угрозами и повредил их авто: его отправили в ИВС
Киев • УНН
В Броварах 52-летний мужчина угрожал полицейским и повредил их служебный автомобиль. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
В Броварах Киевской области мужчина повредил служебный автомобиль полиции и угрожал правоохранителям во время проверки, его задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел во время проверки соблюдения условий меры пресечения злоумышленника, сообщили в полиции.
"Во время выполнения служебного задания правоохранители прибыли в домовладение 52-летнего фигуранта, где он неожиданно начал себя агрессивно вести и умышленно повредил служебный автомобиль, в частности левую часть кузова и боковое зеркало, а также высказывал угрозы в адрес сотрудников полиции", - указали в полиции.
Правоохранители, как отмечается, задержали ранее судимого за аналогичное преступление подозреваемого и поместили его в изолятор временного содержания.
Ему сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 345 УКУ). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
