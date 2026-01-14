"Місія 077": Київстар та абоненти збирають на зв’язок для війська

Компанія Київстар, її абоненти та Фонд "Повернись живим" продовжують збір коштів на зв’язок для військових у межах проєкту "Нам тут жити: Місія 077". Мобільний оператор долучається і виділяє 20 млн грн благодійної допомоги на забезпечення критичних потреб підрозділів чотирьох армійських корпусів, пише УНН.

"Коли бізнес, благодійний фонд і суспільство діють разом, ми здатні робити більше, ніж здається можливим. Внесок кожного допомагає нашим захисникам залишатися на зв’язку, швидко координувати дії та зберігати життя. Дякуємо усім, хто долучається до цієї спільної справи, бо Нам тут жити", — прокоментував СЕО Київстар Олександр Комаров.

На початок січня загалом вдалося зібрати понад 45 млн грн. Завдяки внескам абонентів мобільного оператора — через підключення благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ+" та SMS-підписки — зібрали понад 20 млн грн. Завдяки цьому вдалося здійснити першу видачу військовим. Було закуплено та передано 1414 одиниць різноманітного обладнання й комплектуючих для забезпечення зв’язку для війська.

"Кожен з чотирьох корпусів отримає комплекти обладнання, що всебічно закриють потреби, повʼязані зі звʼязком. Ми придбаємо техніку для спеціалізованих підрозділів корпусів, аби забезпечити виконання задач на передній лінії. І передамо обладнання для командних пунктів, щоб забезпечити стале й безперервне управління. Усе це доповнимо транспортом, обладнаним під актуальні вимоги фронту. Таким чином ми допоможемо корпусам створити цілісну архітектуру засобів, потрібних для оперативного реагування на зміни обстановки", — сказав директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Цього разу ініціатива спрямована на забезпечення засобами зв’язку підрозділів чотирьох новостворених корпусів, які тримають оборону вздовж Північного кордону. Мета — 77 мільйонів гривень.

Проєкт реалізується за інформаційної підтримки генерального медіапартнера збору — 1+1 media. "Для 1+1 media соціальна відповідальність — це не про окремі проєкти, а про сталі дії, які мають реальний вплив. Ми переконані, що сильні медіа мають підсилювати важливі для країни ініціативи, зокрема збори, від яких залежить безпека і життя наших захисників і захисниць. Тому для нас честь бути частиною ініціативи "Місія 077" і допомагати їй звучати голосніше, щоб спільно наближати перемогу", — прокоментувала Chief Communications Officer 1+1 media Яна Ляхович.

Підтримати проєкт "Нам тут жити: Місія 077" можна задонативши на спецрахунок Фонду та "банку" проєкту. Абоненти передплаченого зв’язку Київстар можуть долучитися:

підключивши благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ+» — SMS або дзвінок на 88032. І до 50 грн з кожної оплати за тариф буде перераховано на збір;

надіславши повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;

відправивши будь-яке SMS на номер 88009, — і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

Довідково

Київстар системно підтримує країну. Від початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор інвестував у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 3,8 млрд грн.

Ініціатива "Нам тут жити: Місія 077" стартувала наприкінці жовтня й триватиме до досягнення цільової суми збору.