Ексклюзив
12:53 • 884 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 1488 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 4280 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 2118 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 5986 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 9008 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 11731 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 12305 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
14 січня, 06:55 • 14056 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 42153 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
"Місія 077": Київстар та абоненти збирають на зв’язок для війська

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Київстар з абонентами та Фонд «Повернись живим» продовжують збір коштів на зв’язок для військових у межах проєкту «Нам тут жити: Місія 077».

"Місія 077": Київстар та абоненти збирають на зв’язок для війська

Компанія Київстар, її абоненти та Фонд "Повернись живим" продовжують збір коштів на зв’язок для військових у межах проєкту "Нам тут жити: Місія 077". Мобільний оператор долучається і виділяє 20 млн грн благодійної допомоги на забезпечення критичних потреб підрозділів чотирьох армійських корпусів, пише УНН.

"Коли бізнес, благодійний фонд і суспільство діють разом, ми здатні робити більше, ніж здається можливим. Внесок кожного допомагає нашим захисникам залишатися на зв’язку, швидко координувати дії та зберігати життя. Дякуємо усім, хто долучається до цієї спільної справи, бо Нам тут жити", — прокоментував СЕО Київстар Олександр Комаров.

На початок січня загалом вдалося зібрати понад 45 млн грн. Завдяки внескам абонентів мобільного оператора — через підключення благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ+" та SMS-підписки — зібрали понад 20 млн грн. Завдяки цьому вдалося здійснити першу видачу військовим. Було закуплено та передано 1414 одиниць різноманітного обладнання й комплектуючих для забезпечення зв’язку для війська.

"Кожен з чотирьох корпусів отримає комплекти обладнання, що всебічно закриють потреби, повʼязані зі звʼязком. Ми придбаємо техніку для спеціалізованих підрозділів корпусів, аби забезпечити виконання задач на передній лінії. І передамо обладнання для командних пунктів, щоб забезпечити стале й безперервне управління. Усе це доповнимо транспортом, обладнаним під актуальні вимоги фронту. Таким чином ми допоможемо корпусам створити цілісну архітектуру засобів, потрібних для оперативного реагування на зміни обстановки", — сказав директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Цього разу ініціатива спрямована на забезпечення засобами зв’язку підрозділів чотирьох новостворених корпусів, які тримають оборону вздовж Північного кордону. Мета — 77 мільйонів гривень.

Проєкт реалізується за інформаційної підтримки генерального медіапартнера збору — 1+1 media. "Для 1+1 media соціальна відповідальність — це не про окремі проєкти, а про сталі дії, які мають реальний вплив. Ми переконані, що сильні медіа мають підсилювати важливі для країни ініціативи, зокрема збори, від яких залежить безпека і життя наших захисників і захисниць. Тому для нас честь бути частиною ініціативи "Місія 077" і допомагати їй звучати голосніше, щоб спільно наближати перемогу", — прокоментувала Chief Communications Officer 1+1 media Яна Ляхович.

Підтримати проєкт "Нам тут жити: Місія 077" можна задонативши на спецрахунок Фонду та "банку" проєкту. Абоненти передплаченого зв’язку Київстар можуть долучитися:

  • підключивши благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ+» — SMS або дзвінок на 88032. І до 50 грн з кожної оплати за тариф буде перераховано на збір;
    • надіславши повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;
      • відправивши будь-яке SMS на номер 88009, — і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

        Довідково

        Київстар системно підтримує країну. Від початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор інвестував у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 3,8 млрд грн.

        Ініціатива "Нам тут жити: Місія 077" стартувала наприкінці жовтня й триватиме до досягнення цільової суми збору.

        Лілія Подоляк

        Суспільство
        Техніка
        Війна в Україні
        благодійність
        Київстар