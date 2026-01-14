"Миссия 077": Киевстар и абоненты собирают на связь для армии

Компания Киевстар, ее абоненты и Фонд "Повернись живим" продолжают сбор средств на связь для военных в рамках проекта "Нам тут жить: Миссия 077". Мобильный оператор присоединяется и выделяет 20 млн грн благотворительной помощи на обеспечение критических потребностей подразделений четырех армейских корпусов, пишет УНН.

"Когда бизнес, благотворительный фонд и общество действуют вместе, мы способны делать больше, чем кажется возможным. Вклад каждого помогает нашим защитникам оставаться на связи, быстро координировать действия и сохранять жизнь. Спасибо всем, кто присоединяется к этому общему делу, потому что Нам тут жить", — прокомментировал СЕО Киевстар Александр Комаров.

На начало января в общей сложности удалось собрать более 45 млн грн. Благодаря взносам абонентов мобильного оператора — через подключение благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ+" и SMS-подписки — собрали более 20 млн грн. Благодаря этому удалось осуществить первую выдачу военным. Было закуплено и передано 1414 единиц разнообразного оборудования и комплектующих для обеспечения связи для войска.

"Каждый из четырех корпусов получит комплекты оборудования, которые всесторонне закроют потребности, связанные со связью. Мы приобретем технику для специализированных подразделений корпусов, чтобы обеспечить выполнение задач на передней линии. И передадим оборудование для командных пунктов, чтобы обеспечить устойчивое и непрерывное управление. Все это дополним транспортом, оборудованным под актуальные требования фронта. Таким образом мы поможем корпусам создать целостную архитектуру средств, необходимых для оперативного реагирования на изменения обстановки", — сказал директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

На этот раз инициатива направлена на обеспечение средствами связи подразделений четырех новосозданных корпусов, которые держат оборону вдоль Северной границы. Цель — 77 миллионов гривен.

Проект реализуется при информационной поддержке генерального медиапартнера сбора — 1+1 media. "Для 1+1 media социальная ответственность — это не об отдельных проектах, а о стабильных действиях, которые имеют реальное влияние. Мы убеждены, что сильные медиа должны усиливать важные для страны инициативы, в частности сборы, от которых зависит безопасность и жизнь наших защитников и защитниц. Поэтому для нас честь быть частью инициативы "Миссия 077" и помогать ей звучать громче, чтобы совместно приближать победу", — прокомментировала Chief Communications Officer 1+1 media Яна Ляхович.

Поддержать проект "Нам тут жить: Миссия 077" можно задонатив на спецсчет Фонда и "банка" проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться:

подключив благотворительную Суперсилу «Помощь ВСУ+» — SMS или звонок на 88032. И до 50 грн с каждой оплаты за тариф будет перечислено на сбор;

отправив сообщение на номер 515, чтобы донатить 10 грн после каждого пополнения счета от 50 грн;

отправив любое SMS на номер 88009, — и с мобильного счета будет перечислено 10 грн на сбор.

Справка

Киевстар системно поддерживает страну. С начала полномасштабного вторжения мобильный оператор инвестировал в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, бесплатные сервисы и помощь абонентам более 3,8 млрд грн.

Инициатива "Нам тут жить: Миссия 077" стартовала в конце октября и продлится до достижения целевой суммы сбора.