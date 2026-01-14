"Миссия 077": Киевстар и абоненты собирают на связь для армии

$43.180.08
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 3170 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 3958 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 7724 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 5792 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 8742 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4396 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9194 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10677 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12823 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 11646 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 27319 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 17084 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 13025 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 11428 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 7682 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 11508 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 27408 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 44864 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 58875 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 21669 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 56416 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 49318 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54100 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 55502 просмотра
"Миссия 077": Киевстар и абоненты собирают на связь для армии

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Киевстар с абонентами и Фонд «Повернись живым» продолжают сбор средств на связь для военных в рамках проекта «Нам здесь жить: Миссия 077».

"Миссия 077": Киевстар и абоненты собирают на связь для армии

Компания Киевстар, ее абоненты и Фонд "Повернись живим" продолжают сбор средств на связь для военных в рамках проекта "Нам тут жить: Миссия 077". Мобильный оператор присоединяется и выделяет 20 млн грн благотворительной помощи на обеспечение критических потребностей подразделений четырех армейских корпусов, пишет УНН.

"Когда бизнес, благотворительный фонд и общество действуют вместе, мы способны делать больше, чем кажется возможным. Вклад каждого помогает нашим защитникам оставаться на связи, быстро координировать действия и сохранять жизнь. Спасибо всем, кто присоединяется к этому общему делу, потому что Нам тут жить", — прокомментировал СЕО Киевстар Александр Комаров.

На начало января в общей сложности удалось собрать более 45 млн грн. Благодаря взносам абонентов мобильного оператора — через подключение благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ+" и SMS-подписки — собрали более 20 млн грн. Благодаря этому удалось осуществить первую выдачу военным. Было закуплено и передано 1414 единиц разнообразного оборудования и комплектующих для обеспечения связи для войска.

"Каждый из четырех корпусов получит комплекты оборудования, которые всесторонне закроют потребности, связанные со связью. Мы приобретем технику для специализированных подразделений корпусов, чтобы обеспечить выполнение задач на передней линии. И передадим оборудование для командных пунктов, чтобы обеспечить устойчивое и непрерывное управление. Все это дополним транспортом, оборудованным под актуальные требования фронта. Таким образом мы поможем корпусам создать целостную архитектуру средств, необходимых для оперативного реагирования на изменения обстановки", — сказал директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

На этот раз инициатива направлена на обеспечение средствами связи подразделений четырех новосозданных корпусов, которые держат оборону вдоль Северной границы. Цель — 77 миллионов гривен.

Проект реализуется при информационной поддержке генерального медиапартнера сбора — 1+1 media. "Для 1+1 media социальная ответственность — это не об отдельных проектах, а о стабильных действиях, которые имеют реальное влияние. Мы убеждены, что сильные медиа должны усиливать важные для страны инициативы, в частности сборы, от которых зависит безопасность и жизнь наших защитников и защитниц. Поэтому для нас честь быть частью инициативы "Миссия 077" и помогать ей звучать громче, чтобы совместно приближать победу", — прокомментировала Chief Communications Officer 1+1 media Яна Ляхович.

Поддержать проект "Нам тут жить: Миссия 077" можно задонатив на спецсчет Фонда и "банка" проекта. Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут присоединиться:

  • подключив благотворительную Суперсилу «Помощь ВСУ+» — SMS или звонок на 88032. И до 50 грн с каждой оплаты за тариф будет перечислено на сбор;
    • отправив сообщение на номер 515, чтобы донатить 10 грн после каждого пополнения счета от 50 грн;
      • отправив любое SMS на номер 88009, — и с мобильного счета будет перечислено 10 грн на сбор.

        Справка

        Киевстар системно поддерживает страну. С начала полномасштабного вторжения мобильный оператор инвестировал в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления, бесплатные сервисы и помощь абонентам более 3,8 млрд грн.

        Инициатива "Нам тут жить: Миссия 077" стартовала в конце октября и продлится до достижения целевой суммы сбора.

        Лилия Подоляк

