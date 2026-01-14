$43.260.18
13 січня, 19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
13 січня, 17:19
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
13 січня, 14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
13 січня, 12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
Ексклюзив
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення. Українські захисники знищили 990 окупантів та значну кількість ворожої техніки.

На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - Генштаб

Впродовж минулої доби, 13 січня, на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було залучено для ураження 7967 дронів-камікадзе та здійснено 3768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 74 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Волоська Бакалія Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Різдв’янка, Долинка, Комишуваха Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БПЛА.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках противник здійснив 129 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 990 людей. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, вісім ракет, 1074 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 232 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 14 січня росіяни здійснили атаку на Україну, використавши 3 балістичні ракети та 113 ударних БПЛА.

Євген Устименко

