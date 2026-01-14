Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення

Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров’я та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках буде реакція у вигляді штрафу відповідних субʼєктів господарювання. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Свириденко, для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів.

Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Наприкінці 2025 року Кабінет міністрів України затвердив механізм змішаного фінансування закупівлі інноваційних ліків, дозволивши долучатися обласним департаментам охорони здоров’я та лікарням