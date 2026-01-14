Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення

$43.180.08
Ексклюзив
10:05 • 3276 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 6788 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 8756 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 11951 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 37932 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 37030 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33322 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34499 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 54072 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28795 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Популярнi новини
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 22772 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 13016 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 17990 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 11921 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 5720 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 18014 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 37932 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 54072 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 45304 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 77754 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Кривий Ріг
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 19512 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 54408 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 47525 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 52391 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 53853 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Х-101

Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Кабмін доручив МОЗ та Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки. За порушення націнок передбачені штрафи, а звіти подаватимуться щотижня.

Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення

Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров’я та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках буде реакція у вигляді штрафу відповідних субʼєктів господарювання. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Свириденко, для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів.

Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Наприкінці 2025 року Кабінет міністрів України затвердив механізм змішаного фінансування закупівлі інноваційних ліків, дозволивши долучатися обласним департаментам охорони здоров’я та лікарням

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаЗдоров'я
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Аптека
Електроенергія
Юлія Свириденко