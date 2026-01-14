Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках будет реакция в виде штрафа соответствующих субъектов хозяйствования. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как отметила Свириденко, для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав совместно с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках. Еженедельные отчеты будут подаваться Кабинету Министров.

Лекарства должны быть доступны для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов - говорится в сообщении.

Напомним

В конце 2025 года Кабинет министров Украины утвердил механизм смешанного финансирования закупки инновационных лекарств, позволив приобщаться областным департаментам здравоохранения и больницам