GGBET - новий титульний партнер Федерації баскетболу України

Ексклюзив
14:35 • 562 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 2210 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 4868 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 5474 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 10198 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 7006 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 9640 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 4940 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9594 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10831 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
Публікації
Ексклюзиви
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - Генштаб
14 січня, 06:53 • 12241 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
14 січня, 07:00 • 28521 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий
14 січня, 07:43 • 17735 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК
09:19 • 13680 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
11:32 • 12563 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 10198 перегляди
Ексклюзив
12:53 • 10198 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
11:32 • 12761 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
14 січня, 07:00 • 28735 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
13 січня, 19:36 • 45668 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 59544 перегляди
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 59544 перегляди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Запоріжжя
Донецька область
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
13 січня, 15:09 • 22012 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45 • 56746 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46 • 49630 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04 • 54389 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
10 січня, 13:08 • 55780 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Signal

GGBET - новий титульний партнер Федерації баскетболу України

Київ • УНН

 • 102 перегляди

📝 Редагувати новину

Спільна робота буде зосереджена на розвитку баскетболу, нових контент-ініціативах і посиленні комунікації навколо команд.

GGBET - новий титульний партнер Федерації баскетболу України

Букмекерський бренд GGBET і Федерація баскетболу України (ФБУ) домовилися про титульне партнерство. Разом партнери працюватимуть над тим, щоб український баскетбол отримував більше уваги з боку глядачів і медіа, а фанати — більше цікавого контенту.

Баскетбол залишається одним із найулюбленіших видів спорту для українських уболівальників. У межах партнерства GGBET і ФБУ планують запуск серії креативних ініціатив у digital-каналах, спецпроєктів та інтерактивів, які допоможуть ще ближче познайомити фанів із командами та гравцями.

"Для нас це партнерство — про системну підтримку українського спорту та розширення нашої аудиторії. Нам важливо працювати з різними сегментами вболівальників і баскетбол для цього ідеально підходить. Це емоційний, швидкий і дуже "живий" спорт, який заслуговує на сучасну комунікацію. Нам важливо комплексно підсилювати цей напрямок: від інтеграцій у чемпіонаті до партнерства з національними збірними. Разом із ФБУ ми хочемо робити контент, який буде цікавим уболівальникам, помітним у медіа та працюватиме на популяризацію баскетболу", — зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET.

У ФБУ підкреслюють, що партнерство з GGBET допоможе розширити комунікацію, більше розповідати про баскетбол і тримати фокус на потребах команд.

"Наше завдання — щоб баскетбол в Україні розвивався й залишався видимим для вболівальників, медіа та партнерів. Під час війни підтримка спорту та команд набуває особливого значення. Старт титульного партнерства з GGBET для нас — це можливість запустити сильні спільні проєкти, які додадуть українському баскетболу ще більше уваги й енергії", — прокоментував Михайло Бродський, президент Федерації баскетболу України. 

Уже найближчим часом у соцмережах GGBET та ФБУ з’являться перші анонси спільних ініціатив та форматів. 

____

21+

Реклама

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Лілія Подоляк

Україна