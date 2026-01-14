GGBET - новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины
Киев • УНН
Совместная работа будет сосредоточена на развитии баскетбола, новых контент-инициативах и усилении коммуникации вокруг команд.
Букмекерский бренд GGBET и Федерация баскетбола Украины (ФБУ) договорились о титульном партнерстве. Вместе партнеры будут работать над тем, чтобы украинский баскетбол получал больше внимания со стороны зрителей и медиа, а фанаты — больше интересного контента.
Баскетбол остается одним из самых любимых видов спорта для украинских болельщиков. В рамках партнерства GGBET и ФБУ планируют запуск серии креативных инициатив в digital-каналах, спецпроектов и интерактивов, которые помогут еще ближе познакомить фанатов с командами и игроками.
"Для нас это партнерство — о системной поддержке украинского спорта и расширении нашей аудитории. Нам важно работать с разными сегментами болельщиков, и баскетбол для этого идеально подходит. Это эмоциональный, быстрый и очень "живой" спорт, который заслуживает современной коммуникации. Нам важно комплексно усиливать это направление: от интеграций в чемпионате до партнерства с национальными сборными. Вместе с ФБУ мы хотим делать контент, который будет интересным болельщикам, заметным в медиа и будет работать на популяризацию баскетбола", — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.
В ФБУ подчеркивают, что партнерство с GGBET поможет расширить коммуникацию, больше рассказывать о баскетболе и держать фокус на потребностях команд.
"Наша задача — чтобы баскетбол в Украине развивался и оставался видимым для болельщиков, медиа и партнеров. Во время войны поддержка спорта и команд приобретает особое значение. Старт титульного партнерства с GGBET для нас — это возможность запустить сильные совместные проекты, которые добавят украинскому баскетболу еще больше внимания и энергии", — прокомментировал Михаил Бродский, президент Федерации баскетбола Украины.
Уже в ближайшее время в соцсетях GGBET и ФБУ появятся первые анонсы совместных инициатив и форматов.
____
21+
Реклама
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.