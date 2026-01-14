GGBET - новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины

$43.180.08
14:56 • 578 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 2412 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 4500 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 7266 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 7762 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 12081 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8456 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10425 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5418 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9996 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 13214 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 30483 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 18823 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 14755 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 14464 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:53 • 12073 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 14647 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 30675 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 46811 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 60580 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Донецкая область
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 22687 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 57405 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 50206 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54959 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 56339 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Signal

GGBET - новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Совместная работа будет сосредоточена на развитии баскетбола, новых контент-инициативах и усилении коммуникации вокруг команд.

GGBET - новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины

Букмекерский бренд GGBET и Федерация баскетбола Украины (ФБУ) договорились о титульном партнерстве. Вместе партнеры будут работать над тем, чтобы украинский баскетбол получал больше внимания со стороны зрителей и медиа, а фанаты — больше интересного контента.

Баскетбол остается одним из самых любимых видов спорта для украинских болельщиков. В рамках партнерства GGBET и ФБУ планируют запуск серии креативных инициатив в digital-каналах, спецпроектов и интерактивов, которые помогут еще ближе познакомить фанатов с командами и игроками.

"Для нас это партнерство — о системной поддержке украинского спорта и расширении нашей аудитории. Нам важно работать с разными сегментами болельщиков, и баскетбол для этого идеально подходит. Это эмоциональный, быстрый и очень "живой" спорт, который заслуживает современной коммуникации. Нам важно комплексно усиливать это направление: от интеграций в чемпионате до партнерства с национальными сборными. Вместе с ФБУ мы хотим делать контент, который будет интересным болельщикам, заметным в медиа и будет работать на популяризацию баскетбола", — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

В ФБУ подчеркивают, что партнерство с GGBET поможет расширить коммуникацию, больше рассказывать о баскетболе и держать фокус на потребностях команд.

"Наша задача — чтобы баскетбол в Украине развивался и оставался видимым для болельщиков, медиа и партнеров. Во время войны поддержка спорта и команд приобретает особое значение. Старт титульного партнерства с GGBET для нас — это возможность запустить сильные совместные проекты, которые добавят украинскому баскетболу еще больше внимания и энергии", — прокомментировал Михаил Бродский, президент Федерации баскетбола Украины. 

Уже в ближайшее время в соцсетях GGBET и ФБУ появятся первые анонсы совместных инициатив и форматов. 

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Бренд
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Украина