13:56 • 1278 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 3424 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 4152 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 8044 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 5994 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 8960 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 4548 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9328 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10719 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12855 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Графіки газопостачання на Хмельниччині: у "Нафтогазі" спростували інформацію про обмеження

Київ • УНН

 • 102 перегляди

НАК "Нафтогаз України" спростувала інформацію про запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області. Компанія заявила, що жодних обмежень немає і не планується.

Графіки газопостачання на Хмельниччині: у "Нафтогазі" спростували інформацію про обмеження

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" спростувала інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАК "Нафтогаз України".

Деталі

Як зазначили у компанії, жодних обмежень - ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України - немає і наразі не планується. Там додали, що подібні повідомлення є фейками і цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.

Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство енергетики повідомляло, що з початку 2026 року  Україна протранспортувала 6,9 млрд куб. м газу через міждержавні точки входу за рік після зупинки транзиту російського газу.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
російська пропаганда
