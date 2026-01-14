Графіки газопостачання на Хмельниччині: у "Нафтогазі" спростували інформацію про обмеження
Київ • УНН
НАК "Нафтогаз України" спростувала інформацію про запровадження графіків обмеження газопостачання у Хмельницькій області. Компанія заявила, що жодних обмежень немає і не планується.
Деталі
Як зазначили у компанії, жодних обмежень - ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України - немає і наразі не планується. Там додали, що подібні повідомлення є фейками і цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.
Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції
Нагадаємо
Міністерство енергетики повідомляло, що з початку 2026 року Україна протранспортувала 6,9 млрд куб. м газу через міждержавні точки входу за рік після зупинки транзиту російського газу.