13:56 • 1438 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 3744 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 4394 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 8462 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 6192 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 9070 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4614 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9374 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10736 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12871 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
Графики газоснабжения в Хмельницкой области: в "Нафтогазе" опровергли информацию об ограничениях

Киев • УНН

 • 198 просмотра

НАК "Нафтогаз Украины" опровергла информацию о введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области. Компания заявила, что никаких ограничений нет и не планируется.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" опровергла информацию о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украины".

Детали

Как отметили в компании, никаких ограничений - ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины - нет и пока не планируется. Там добавили, что подобные сообщения являются фейками и целенаправленной дискредитационной кампанией.

Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме, несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру. Призываем доверять исключительно официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции

- говорится в сообщении.

Напомним

Министерство энергетики сообщало, что с начала 2026 года Украина протранспортировала 6,9 млрд куб. м газа через межгосударственные точки входа за год после остановки транзита российского газа.

Евгений Устименко

