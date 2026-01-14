Графики газоснабжения в Хмельницкой области: в "Нафтогазе" опровергли информацию об ограничениях
Киев • УНН
НАК "Нафтогаз Украины" опровергла информацию о введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области. Компания заявила, что никаких ограничений нет и не планируется.
Детали
Как отметили в компании, никаких ограничений - ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины - нет и пока не планируется. Там добавили, что подобные сообщения являются фейками и целенаправленной дискредитационной кампанией.
Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме, несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру. Призываем доверять исключительно официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции
Напомним
Министерство энергетики сообщало, что с начала 2026 года Украина протранспортировала 6,9 млрд куб. м газа через межгосударственные точки входа за год после остановки транзита российского газа.