3004 перегляди
Через ГТС України пройшло 6,9 млрд куб. м газу після зупинки транзиту російського газу - Міненерго

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Міненерго повідомило, що Україна протранспортувала 6,9 млрд куб. м газу через міждержавні точки входу за рік після зупинки транзиту російського газу. Це стосується потреб України та інших країн через українську ГТС.

Через ГТС України пройшло 6,9 млрд куб. м газу після зупинки транзиту російського газу - Міненерго

Україна за рік після зупинки транзиту російського газу своєю ГТС протранспортувала через міждержавні точки входу 6,9 млрд куб. м газу для потреб України і через українську ГТС для потреб інших країни, повідомили у Міненерго, підбиваючи підсумки 2025 року, пише УНН.

Уже рік як Україна повністю зупинила транзит російського газу через власну ГТС: з 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. З початку 2025 року через міждержавні точки входу протранспортовано близько 6,9 млрд. куб. м газу

- повідомили у Міненерго.

Зазначається, що у 2025 році йшла робота над диверсифікацією маршрутів та джерел постачання газу.

Зокрема, у 2025 році Україна разом з сусідами запустила новий маршрут для імпорту газу з півдня - Вертикальний коридор. Особливо важливий напрямок у контексті безпеки постачання та є альтернативою східному шляху, зазначили у Міненерго.

"Нафтогаз" у грудні збільшив добовий імпорт газу: які очікування до кінця року03.12.25, 15:16 • 2652 перегляди

Також вказано, що впроваджений спільний продукт для бронювання потужностей від Греції до України. "Оператори ГТС України, Болгарії, Греції, Молдови і Румунії пропрацювали оптимізоване рішення для імпорту газу в Україну Трансбалканським маршрутом за конкурентним тарифом. Відтак вартість транспортування цим коридором зменшилась на 25%, а бронювання потужності Трансбалканського маршруту збільшено у 2,6 раза", - ідеться у повідомленні.

Україна збільшила бронювання потужності Трансбалканського маршруту у 2,6 раза: чому це важливо28.07.25, 21:23 • 4277 переглядiв

"Оператори газотранспортних систем Польщі та України вдвічі збільшили гарантовану пропускну потужність до вересня 2026 року. Польський маршрут імпорту газу поступово посилюється і є важливим для забезпечення імпорту природного газу в Україну. Це також доступ до нових джерел ресурсу. Наприклад, LNG термінали у Польщі та Литві, що суттєво розширює джерела постачання і підвищує енергетичну безпеку України", - вказали у Міненерго.

Польща та Україна подвоюють пропускну потужність ГТС: Міненерго пояснило, що це означає13.06.25, 17:53 • 3996 переглядiв

У 2025 році Україна, як повідомляється, законтрактувала газ з Азербайджану, "а перші тестові поставки розпочалися вже у липні через Трансбалканський газопровід, що стало стратегічно важливим кроком для диверсифікації".

рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго06.08.25, 12:59 • 52718 переглядiв

Окрім того, Україна відкрила нову сторінку трансатлантичної співпраці, формуючи маршрут постачання американського LNG через Грецію. "Під час P-TEC Група Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", - ідеться у повідомленні.

Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок19.11.25, 10:06 • 53018 переглядiв

У Міненерго зазначили у цьому контексті, що довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. Це, як вказують у міністерстві, "дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, ⁠забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України; інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи; ⁠⁠створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG".

Також повідомляється, що в 2025 році міжнародні партнери надали Україні значну фінансову підтримку для закупівлі природного газу, зокрема, ЄБРР надав відновлюваний кредит на 500 млн євро під гарантію ЄС, уряд Норвегії виділив майже 100 млн доларів США, а Європейський інвестиційний банк надав 300 млн євро для формування стратегічних запасів газу напередодні опалювального сезону.

Міненерго: виконано план імпорту газу на цей рік та законтрактовано до половини потреб на наступний12.12.25, 13:00 • 1930 переглядiв

Юлія Шрамко

