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Польща та Україна подвоюють пропускну потужність ГТС: Міненерго пояснило, що це означає

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Оператори ГТС Польщі та України збільшать гарантовану пропускну потужність в напрямку України до 12,4 млн м³ на добу. Це рішення диверсифікує постачання газу та розширює маршрути імпорту.

Польща та Україна подвоюють пропускну потужність ГТС: Міненерго пояснило, що це означає

Оператори газотранспортних систем Польщі та України вдвічі збільшать гарантовану пропускну потужність, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної потужності в напрямку України з 6,4 до 12,4 млн м³ добу. Частину додаткової потужності буде запропоновано вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня

- повідомили у Міненерго.

Сторони, як повідомляється, попередньо вивчили "додаткові можливості транспортування газу до України". Як результат - досягнення вищезазначеної угоди.

"Ми постійно працюємо над диверсифікацією поставок і розширенням існуючих маршрутів. Це важливе рішення, оскільки польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну, - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. - Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу".

"Для забезпечення стабільної потужності на більш постійній основі Gaz-System здійснює реконструкцію ГВС "Германовичі", - ідеться у повідомленні.

Раніше у травні оператори газотранспортних систем погодилися продовжити пропозицію існуючої гарантованої потужності на 2025/2026 газовий рік, зазначили у Міненерго.

Новий газовий маршрут для України: оголосили перший аукціон29.05.25, 11:29 • 3832 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Міністерство енергетики України
Галущенко Герман Валерійович
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