Польща та Україна подвоюють пропускну потужність ГТС: Міненерго пояснило, що це означає
Київ • УНН
Оператори ГТС Польщі та України збільшать гарантовану пропускну потужність в напрямку України до 12,4 млн м³ на добу. Це рішення диверсифікує постачання газу та розширює маршрути імпорту.
Оператори газотранспортних систем Польщі та України вдвічі збільшать гарантовану пропускну потужність, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної потужності в напрямку України з 6,4 до 12,4 млн м³ добу. Частину додаткової потужності буде запропоновано вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня
Сторони, як повідомляється, попередньо вивчили "додаткові можливості транспортування газу до України". Як результат - досягнення вищезазначеної угоди.
"Ми постійно працюємо над диверсифікацією поставок і розширенням існуючих маршрутів. Це важливе рішення, оскільки польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну, - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. - Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу".
"Для забезпечення стабільної потужності на більш постійній основі Gaz-System здійснює реконструкцію ГВС "Германовичі", - ідеться у повідомленні.
Раніше у травні оператори газотранспортних систем погодилися продовжити пропозицію існуючої гарантованої потужності на 2025/2026 газовий рік, зазначили у Міненерго.
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