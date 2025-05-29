Новий газовий маршрут для України: оголосили перший аукціон

У межах запущеного п'ятьма країнами продукту для транспортування газу з Греції до України по Трансбалканському маршруту 29 травня відбудеться перший аукціон на бронювання потужності на червень, повідомили у четвер в Операторі ГТС України, пише УНН.

Щомісячний продукт об’єднаної гарантованої потужності спільно пропонують оператори ГТС Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України на період з червня по жовтень 2025 року.

Продукт об’єднаної потужності для транспортування природного газу з Греції до України пропонується вздовж Трансбалканського маршруту.

Бронювання місячної потужності продукту на червень 2025 року в обсязі 31 356 129 кВт·год/добу буде доступне на Regional Booking Platform (RBP) 29 травня 2025 року.

Через обмежений час до старту аукціону, "у випадку, якщо значна кількість запропонованої потужності залишиться незаброньованою, оператори ГТС розглянуть можливість проведення ще одного аукціону на потужність до кінця місяця, час якого буде оголошено спільно", зазначили у компанії.

Надалі проведення аукціонів планується у четвертий понеділок кожного місяця. Розподіл потужності буде здійснюватися за принципом аукціону за єдиною ціною.

Доступ до додаткових потужностей для імпорту природного газу до України за конкурентними умовами є важливим елементом безпеки газопостачання. Забезпечення комерційної привабливості Трансбалканського маршруту особливо важливе в контексті дефіциту доступних потужностей на деяких центральноєвропейських точках з’єднання, що стало очевидним після останніх аукціонів на літні місяці. Ми продовжимо нашу спільну роботу з сусідніми операторами ГТС та іншими зацікавленими сторонами для розширення можливостей транспортування газу до України