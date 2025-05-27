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Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут

Київ • УНН

 • 1770 перегляди

НКРЕКП спростила умови для України транспортування газу Трансбалканським коридором. Це дозволить імпортувати до 3 мільйонів кубометрів газу на добу, зміцнюючи енергобезпеку держави і регіону.

Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут

Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей нового газового маршруту- Трансбалканського коридору. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила умови транспортування газу цим коридором. Про це повідомляє УНН з посиланням на НКРЕКП та Міненерго.

Деталі

Вказане рішення НКРЕКП передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України.

ЄС шукає шляхи розірвати газові зв'язки з росією, але юридичні важелі обмежені 05.05.25, 12:28 • 7756 переглядiв

За аналогічними рішеннями до своїх регуляторів звернулися оператори газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz EAD), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

Новий міжнародний газовий проєкт дозволить імпортувати до 3 мільйонів кубометрів газу на добу.

ЄС пригрозив остаточно заблокувати "Північний потік-2" у разі відмови рф від перемир'я11.05.25, 04:51 • 6070 переглядiв

Відмовившись від російських енергоносіїв, Україна, як і наші партнери в ЄС, активно працює над пошуком альтернативних маршрутів постачання газу. Використання Трансбалканського маршруту має важливе значення у цьому контексті. Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей

- розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Це сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання.

Україна та ЄС поглиблюють співпрацю в енергетиці у межах євроінтеграції - Галущенко07.05.25, 19:44 • 9264 перегляди

Реалізація проєкту зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку російської федерації. Та дозволить проводити єдиний спільний аукціон для розподілу потужностей на всьому маршруті замість окремих аукціонів у кожній країні, що робить його ефективнішим.

Болгарія веде переговори з інвесторами з США про розширення "Турецького потоку" - ЗМІ15.05.25, 18:40 • 3106 переглядiв

Нагадаємо

У квітні поточного року Нафтогаз залучив кредит ЄБРР на 270 млн євро та грант від Норвегії на 140 млн євро для закупівлі 1 млрд куб. м газу. Це необхідно для стабільного проходження опалювального сезону.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
Нафтогаз
Міністерство енергетики України
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