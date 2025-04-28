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Нафтогаз підписав угоду про фінансування на невідкладний імпорт газу: деталі

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

Нафтогаз залучив кредит ЄБРР на 270 млн євро та грант від Норвегії на 140 млн євро для закупівлі 1 млрд куб. м газу. Це необхідно для стабільного проходження опалювального сезону.

Нафтогаз підписав угоду про фінансування на невідкладний імпорт газу: деталі

Нафтогаз підписав угоду про фінансування на закупівлю 1 млрд куб. м газу і невідкладно спрямовує залучені кошти на імпорт газу, повідомили у компанії у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Нафтогаз залучив кредит ЄБРР в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування обсягом 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР", - ідеться у повідомленні.

Відповідні кредитна та грантова угоди були підписані очільником Групи Нафтогаз Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким.

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Чумак підкреслив, що зазначене фінансування вже доступне, і Нафтогаз невідкладно спрямовує його на імпорт газу.

Отримані кошти є надзвичайно важливими для Нафтогазу. Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру. Дякую всім партнерам, які допомагають Нафтогазу підготуватися до наступної зими

- зазначив Чумак.

Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями є частиною довгострокової стратегії Нафтогазу з диверсифікації джерел постачання та забезпечення енергетичної стабільності України, наголосили у компанії.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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