Україна підписала з ЄБРР договір про посилення енергетичної стійкості

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 14230 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 28098 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 33738 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 30463 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 36872 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 71413 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 56669 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 90397 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 86790 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 98755 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
3м/с
29%
745 мм
Популярнi новини

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 44595 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

25 квітня, 07:41 • 20351 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

25 квітня, 08:04 • 24847 перегляди

Трамп скоротив фінансування кіберзахисту України від російських атак - Bloomberg

25 квітня, 08:23 • 10465 перегляди

У підмосков'ї підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф

25 квітня, 09:29 • 13738 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 33726 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 71410 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 127029 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 292251 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 181875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 520 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 44732 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 39506 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 46722 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 77985 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Україна підписала з ЄБРР договір про посилення енергетичної стійкості

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Україна та ЄБРР уклали угоду про виділення 270 млн євро під держгарантії та грант від Норвегії у 140 млн євро. Ці кошти підуть на імпорт газу «Нафтогазом».

Україна підписала з ЄБРР договір про посилення енергетичної стійкості

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо під час зустрічі у Вашингтоні підписали договір, який посилить енергетичну стійкість України.  Про це Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні у Вашингтоні разом із Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали договір, що посилить енергетичну стійкість України

- йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро. Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

Він нагадав, що після початку розв'язаної рф повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад шість мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів і гарантій.

У державному секторі разом реалізуємо 12 проєктів, у тому числі в галузі енергетики, логістики, критичної інфраструктури

- наголосив прем'єр.

Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР перспективи подальшої співпраці у сфері розподіленої генерації, відбудові гідроенергетики, галузях газовидобутку й транспорту, а також підтримку приватного сектору, зокрема малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо

11 квітня Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Нафтогаз
Вашингтон
Норвегія
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$66.17
Bitcoin
$95,377.50
S&P 500
$5,480.63
Tesla
$275.19
Газ TTF
$32.55
Золото
$3,288.21
Ethereum
$1,807.71