Україна підписала з ЄБРР договір про посилення енергетичної стійкості

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо під час зустрічі у Вашингтоні підписали договір, який посилить енергетичну стійкість України. Про це Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні у Вашингтоні разом із Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали договір, що посилить енергетичну стійкість України - йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро. Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

Він нагадав, що після початку розв'язаної рф повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад шість мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів і гарантій.

У державному секторі разом реалізуємо 12 проєктів, у тому числі в галузі енергетики, логістики, критичної інфраструктури - наголосив прем'єр.

Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР перспективи подальшої співпраці у сфері розподіленої генерації, відбудові гідроенергетики, галузях газовидобутку й транспорту, а також підтримку приватного сектору, зокрема малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо

11 квітня Уряд України підписав угоди з Європейським інвестиційним банком про виділення 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також продовжено "транспортний безвіз" з ЄС.