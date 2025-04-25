Украина подписала с ЕБРР договор об усилении энергетической устойчивости

Премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо во время встречи в Вашингтоне подписали договор, который усилит энергетическую устойчивость Украины. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в Вашингтоне вместе с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали договор, который усилит энергетическую устойчивость Украины - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что договор предусматривает привлечение от ЕБРР 270 млн евро под государственные гарантии, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро. Это позволит НАК "Нафтогаз Украины" импортировать значительные объемы природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону.

Он напомнил, что после начала развязанной рф полномасштабной войны ЕБРР привлек для Украины более шести миллиардов евро в виде кредитов, грантов и гарантий.

В государственном секторе вместе реализуем 12 проектов, в том числе в области энергетики, логистики, критической инфраструктуры - подчеркнул премьер.

Шмыгаль обсудил с президентом ЕБРР перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере распределенной генерации, восстановлении гидроэнергетики, отраслях газодобычи и транспорта, а также поддержку частного сектора, в частности малого и среднего бизнеса.

Напомним

11 апреля Правительство Украины подписало соглашения с Европейским инвестиционным банком о выделении 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Также продлен "транспортный безвиз" с ЕС.