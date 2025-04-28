Нафтогаз подписал соглашение о финансировании на неотложный импорт газа: детали
Киев • УНН
Нафтогаз привлек кредит ЕБРР на 270 млн евро и грант от Норвегии на 140 млн евро для закупки 1 млрд куб. м газа. Это необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.
Нафтогаз подписал соглашение о финансировании на закупку 1 млрд куб. м газа и безотлагательно направляет привлеченные средства на импорт газа, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Нафтогаз привлек кредит ЕБРР в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в объеме 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР", - говорится в сообщении.
Соответствующие кредитное и грантовое соглашения были подписаны главой Группы Нафтогаз Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким.
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Чумак подчеркнул, что указанное финансирование уже доступно, и Нафтогаз безотлагательно направляет его на импорт газа.
Полученные средства чрезвычайно важны для Нафтогаза. Они позволят закупить около 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру. Спасибо всем партнерам, которые помогают Нафтогазу подготовиться к следующей зиме
Сотрудничество с международными финансовыми институтами является частью долгосрочной стратегии Нафтогаза по диверсификации источников поставок и обеспечению энергетической стабильности Украины, отметили в компании.
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