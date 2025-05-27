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Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

НКРЭКУ упростила условия транспортировки газа по Трансбалканскому коридору. Это позволит импортировать до 3 миллионов кубометров газа в сутки, укрепляя энергобезопасность региона.

Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут

Украина одобрила внедрение общего продукта для бронирования мощностей нового газового маршрута - Трансбалканского коридора. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила условия транспортировки газа по этому коридору. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НКРЭКУ и Минэнерго.

Детали

Указанное решение НКРЭКУ предусматривает проведение единого аукциона для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции в Украину.

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По аналогичным решениям к своим регуляторам обратились операторы газотранспортных систем Болгарии (Bulgartransgaz EAD), Греции (DESFA SA), Молдовы (VestMoldTransgaz SRL) и Румынии (Transgaz SA).

Новый международный газовый проект позволит импортировать до 3 миллионов кубометров газа в сутки.

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Отказавшись от российских энергоносителей, Украина, как и наши партнеры в ЕС, активно работает над поиском альтернативных маршрутов поставки газа. Использование Трансбалканского маршрута имеет важное значение в этом контексте. Газотранспортная система Украины, как и наши подземные газовые хранилища, являющиеся составной частью этого маршрута, будут играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. Поэтому мы надеемся на положительные решения всех стран-участниц по использованию Трансбалканского маршрута для наших общих стратегических целей

- рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Это будет способствовать повышению привлекательности украинского рынка природного газа, а также расширению возможностей диверсификации источников снабжения.

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Реализация проекта укрепит энергетическую безопасность региона в условиях вооруженной агрессии со стороны российской федерации. И позволит проводить единый совместный аукцион для распределения мощностей на всем маршруте вместо отдельных аукционов в каждой стране, что делает его более эффективным.

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Напомним

В апреле текущего года Нафтогаз привлек кредит ЕБРР на 270 млн евро и грант от Норвегии на 140 млн евро для закупки 1 млрд куб. м газа. Это необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.

Лилия Набока

Лилия Набока

Экономикаполитика
Нафтогаз
Министерство энергетики Украины
Европейский Союз
Герман Галущенко
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