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Болгария ведет переговоры с инвесторами из США о расширении "Турецкого потока" - СМИ

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Болгария ведет переговоры с американскими инвесторами о расширении трубопровода "Турецкий поток", единственного маршрута для российского газа в Центральную Европу. Инвестиции могут поддержать транзит российского газа.

Болгария ведет переговоры с инвесторами из США о расширении "Турецкого потока" - СМИ

Лидер правящей партии Болгарии ГЕРБ (GERB) Бойко Борисов объявил о переговорах с американскими инвесторами по расширению возможностей трубопровода "Турецкий поток" (TurkStream) - пока единственного маршрута для российского трубопроводного газа в Центральную Европу, который почти полностью поставляет "Газпром", сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков также подтвердил текущие переговоры с американским хедж-фондом, но заявил, что правительство страны пока не готово раскрывать дальнейшие подробности.

"Речь идет не о продаже (газопровода), а об инвестициях и расширении его пропускной способности", - сказал Борисов в среду вечером.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщил, что американский хедж-фонд Elliott Management, который возглавляет миллиардер-республиканец Пол Сингер, стремится заключить соглашение о приобретении доли в болгарском сегменте трубопровода "Турецкий поток".

Хотя инфраструктура трубопровода через Турцию и Болгарию является единственной на данный момент точкой доступа "Газпрома" к европейскому рынку, юридически она классифицируется как исключительная государственная собственность в Болгарии и не может быть продана, что, как отмечается, подтвердил Euractiv.

Болгария зарабатывает более 300 миллионов долларов в год на транзите российского газа в Сербию и Венгрию.

В разговоре с Euractiv Руслан Стефанов, исполнительный директор Центра изучения демократии (CSD), предупредил, что без официального запрета ЕС на импорт российского газа такое соглашение будет противоречить европейским стратегическим интересам.

"Американские инвестиции такого рода будут иметь смысл только в случае введения санкций на импорт российского газа в ЕС. В этом случае расширение газовой инфраструктуры в Болгарии может способствовать увеличению импорта сжиженного природного газа, включая американский СПГ, в Центральную Европу", - сказал Стефанов.

Он предупредил, что если таких санкций не будет введено, инвестиции фактически поддержат расширение транзита российского газа - непосредственно подрывая цели ЕС в области климата и безопасности, а также заявленное намерение Европейской комиссии отказаться от импорта российского газа к 2027 году.

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф06.05.25, 17:11 • 91883 просмотра

"Турецкий поток" или возрождение "Северного потока-2"?

По словам Стефанова, переговоры между болгарскими властями и американскими инвесторами происходят на фоне более широких спекуляций в СМИ относительно потенциальных контактов высокого уровня между Вашингтоном и кремлем, включая предположения о возможном возрождении проекта "Северный поток" (Nord Stream).

"Эти спекуляции, скорее всего, являются попытками российских посредников представить переговоры США и россии по Украине как решенную сделку, что явно не соответствует действительности", - сказал он.

"Инициатива "Турецкий поток" может быть частью того же нарратива, который использует стремление Болгарии заслужить расположение влиятельных игроков в Вашингтоне. Однако соглашение остается маловероятным, поскольку оно может непосредственно угрожать стратегическим интересам как США, так и ЕС", - сказал Стефанов.

По данным CSD, российский государственный бюджет ежегодно получает более 10 миллиардов долларов от продажи нефти и газа в Центральной и Восточной Европе - доход, который, как предостерегает агентство, используется для финансирования войны против Украины.

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Юлия Шрамко

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