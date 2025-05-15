Болгарія веде переговори з інвесторами з США про розширення "Турецького потоку" - ЗМІ

Лідер правлячої партії Болгарії ГЕРБ (GERB) Бойко Борисов оголосив про переговори з американськими інвесторами щодо розширення можливостей трубопроводу "Турецький потік" (TurkStream) - наразі єдиного маршруту для російського трубопровідного газу до Центральної Європи, який майже повністю постачає "Газпром", повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков також підтвердив поточні переговори з американським гедж-фондом, але заявив, що уряд країни поки що не готовий розкривати подальші подробиці.

"Ідеться не про продаж (газопроводу), а про інвестиції та розширення його пропускної спроможності", - сказав Борисов у середу ввечері.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомив, що американський гедж-фонд Elliott Management, який очолює мільярдер-республіканець Пол Сінгер, прагне укласти угоду про придбання частки в болгарському сегменті трубопроводу "Турецький потік".

Хоча інфраструктура трубопроводу через Туреччину та Болгарію є єдиною наразі точкою доступу "Газпрому" до європейського ринку, юридично вона класифікується як виняткова державна власність у Болгарії і не може бути продана, що, як зазначається, підтвердив Euractiv.

Болгарія заробляє понад 300 мільйонів доларів на рік на транзиті російського газу до Сербії та Угорщини.

У розмові з Euractiv Руслан Стефанов, виконавчий директор Центру вивчення демократії (CSD), попередив, що без офіційної заборони ЄС на імпорт російського газу така угода суперечитиме європейським стратегічним інтересам.

"Американські інвестиції такого роду матимуть сенс лише у разі запровадження санкцій на імпорт російського газу до ЄС. У цьому випадку розширення газової інфраструктури в Болгарії може сприяти збільшенню імпорту скрапленого природного газу, включаючи американський СПГ, до Центральної Європи", - сказав Стефанов.

Він попередив, що якщо таких санкцій не буде введено, інвестиції фактично підтримають розширення транзиту російського газу - безпосередньо підриваючи цілі ЄС у галузі клімату та безпеки, а також заявлений намір Європейської комісії відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

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"Турецький потік" чи відродження "Північного потоку-2"?

За словами Стефанова, переговори між болгарською владою та американськими інвесторами відбуваються на тлі ширших спекуляцій у ЗМІ щодо потенційних високопоставлених контактів між Вашингтоном та кремлем, включаючи припущення про можливе відродження проекту "Північний потік" (Nord Stream).

"Ці спекуляції, швидше за все, є спробами російських посередників представити переговори США та росії щодо України як вирішену угоду, що явно не відповідає дійсності", - сказав він.

"Ініціатива "Турецький потік" може бути частиною того ж наративу, який використовує прагнення Болгарії заслужити на прихильність впливових гравців у Вашингтоні. Проте угода залишається малоймовірною, оскільки вона може безпосередньо загрожувати стратегічним інтересам як США, так і ЄС", - сказав Стефанов.

За даними CSD, російський державний бюджет щорічно отримує понад 10 мільярдів доларів від продажу нафти і газу в Центральній та Східній Європі - дохід, який, як застерігає агентство, використовується для фінансування війни проти України.

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