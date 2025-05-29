Новый газовый маршрут для Украины: объявили первый аукцион

В рамках запущенного пятью странами продукта для транспортировки газа из Греции в Украину по Трансбалканскому маршруту 29 мая состоится первый аукцион на бронирование мощности на июнь, сообщили в четверг в Операторе ГТС Украины, пишет УНН.

Детали

Ежемесячный продукт объединенной гарантированной мощности совместно предлагают операторы ГТС Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии и Украины на период с июня по октябрь 2025 года.

Продукт объединенной мощности для транспортировки природного газа из Греции в Украину предлагается вдоль Трансбалканского маршрута.

Бронирование месячной мощности продукта на июнь 2025 года в объеме 31 356 129 кВт·ч/сутки будет доступно на Regional Booking Platform (RBP) 29 мая 2025 года.

Из-за ограниченного времени до старта аукциона, "в случае, если значительное количество предложенной мощности останется незабронированной, операторы ГТС рассмотрят возможность проведения еще одного аукциона на мощность до конца месяца, время которого будет объявлено совместно", отметили в компании.

В дальнейшем проведение аукционов планируется в четвертый понедельник каждого месяца. Распределение мощности будет осуществляться по принципу аукциона по единой цене.

Доступ к дополнительным мощностям для импорта природного газа в Украину на конкурентных условиях является важным элементом безопасности газоснабжения. Обеспечение коммерческой привлекательности Трансбалканского маршрута особенно важно в контексте дефицита доступных мощностей на некоторых центральноевропейских точках соединения, что стало очевидным после последних аукционов на летние месяцы. Мы продолжим нашу совместную работу с соседними операторами ГТС и другими заинтересованными сторонами для расширения возможностей транспортировки газа в Украину - отметил и.о. гендиректора ОГТСУ Владислав Медведев.

Участники аукциона не смогут получить доступ к национальным виртуальным торговым точкам и точкам выхода в странах вдоль маршрута, кроме Украины. Это делается для применения продукта только для поставок в Украину.

Ожидается, что продукт приведет к увеличению загруженности инфраструктуры операторов ГТС вдоль маршрута.

Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут