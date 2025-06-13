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Польша и Украина удваивают пропускную способность ГТС: Минэнерго объяснило, что это значит

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Операторы ГТС Польши и Украины увеличат гарантированную пропускную способность в направлении Украины до 12,4 млн м³ в сутки. Это решение диверсифицирует поставки газа и расширяет маршруты импорта.

Польша и Украина удваивают пропускную способность ГТС: Минэнерго объяснило, что это значит

Операторы газотранспортных систем Польши и Украины вдвое увеличат гарантированную пропускную способность, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились временно увеличить уровень гарантированной пропускной способности в направлении Украины с 6,4 до 12,4 млн м³ в сутки. Часть дополнительной мощности будет предложена уже во время ежемесячного аукциона на июль 2025 года, который состоится 16 июня

- сообщили в Минэнерго.

Стороны, как сообщается, предварительно изучили "дополнительные возможности транспортировки газа в Украину". Как результат - достижение вышеупомянутого соглашения.

"Мы постоянно работаем над диверсификацией поставок и расширением существующих маршрутов. Это важное решение, поскольку польский маршрут – одно из важнейших направлений импорта газа в Украину, - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко. - Роль этого маршрута будет только расти, ведь газотранспортная система Польши обеспечивает доступ к диверсифицированным источникам природного газа, в частности сжиженного газа со всего мира".

"Для обеспечения стабильной мощности на более постоянной основе Gaz-System осуществляет реконструкцию ГИС "Германовичи", - говорится в сообщении.

Ранее в мае операторы газотранспортных систем согласились продлить предложение существующей гарантированной мощности на 2025/2026 газовый год, отметили в Минэнерго.

Новый газовый маршрут для Украины: объявили первый аукцион29.05.25, 11:29 • 3832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Министерство энергетики Украины
Герман Галущенко
Украина
Польша
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