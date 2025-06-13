Польша и Украина удваивают пропускную способность ГТС: Минэнерго объяснило, что это значит
Киев • УНН
Операторы ГТС Польши и Украины увеличат гарантированную пропускную способность в направлении Украины до 12,4 млн м³ в сутки. Это решение диверсифицирует поставки газа и расширяет маршруты импорта.
Операторы газотранспортных систем Польши и Украины вдвое увеличат гарантированную пропускную способность, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Операторы газотранспортных систем Польши и Украины договорились временно увеличить уровень гарантированной пропускной способности в направлении Украины с 6,4 до 12,4 млн м³ в сутки. Часть дополнительной мощности будет предложена уже во время ежемесячного аукциона на июль 2025 года, который состоится 16 июня
Стороны, как сообщается, предварительно изучили "дополнительные возможности транспортировки газа в Украину". Как результат - достижение вышеупомянутого соглашения.
"Мы постоянно работаем над диверсификацией поставок и расширением существующих маршрутов. Это важное решение, поскольку польский маршрут – одно из важнейших направлений импорта газа в Украину, - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко. - Роль этого маршрута будет только расти, ведь газотранспортная система Польши обеспечивает доступ к диверсифицированным источникам природного газа, в частности сжиженного газа со всего мира".
"Для обеспечения стабильной мощности на более постоянной основе Gaz-System осуществляет реконструкцию ГИС "Германовичи", - говорится в сообщении.
Ранее в мае операторы газотранспортных систем согласились продлить предложение существующей гарантированной мощности на 2025/2026 газовый год, отметили в Минэнерго.
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