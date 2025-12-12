Міненерго: виконано план імпорту газу на цей рік та законтрактовано до половини потреб на наступний
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомив, що Україна виконала план імпорту газу на цей рік. Також законтрактовано близько 50% потреб на наступний рік.
Уже виконано план імпорту газу на цей рік і законтрактовано близько половини потреб на наступний, повідомив на брифінгу 12 грудня заступник міністра енергетики Роман Андарак
Завдяки міжнародній підтримці ми вже виконали ремонтну кампанію, план імпорту природного газу до кінця цього року та змогли законтрактувати близько 50% потреби на наступний рік
