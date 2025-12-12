Міненерго: виконано план імпорту газу на цей рік та законтрактовано до половини потреб на наступний

$42.270.01
10:25 • 4840 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 5824 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 13232 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 22592 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 35170 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 44640 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 37073 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 35818 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 53887 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22372 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12 грудня, 01:35 • 9094 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 17747 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 10739 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 17002 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 18140 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 53900 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 57856 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 57604 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 68255 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 68391 перегляди
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 2730 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 36715 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 36980 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 42062 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 38427 перегляди
Міненерго: виконано план імпорту газу на цей рік та законтрактовано до половини потреб на наступний

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомив, що Україна виконала план імпорту газу на цей рік. Також законтрактовано близько 50% потреб на наступний рік.

Міненерго: виконано план імпорту газу на цей рік та законтрактовано до половини потреб на наступний

Уже виконано план імпорту газу на цей рік і законтрактовано близько половини потреб на наступний, повідомив на брифінгу 12 грудня заступник міністра енергетики Роман Андарак, пише УНН.

Завдяки міжнародній підтримці ми вже виконали ремонтну кампанію, план імпорту природного газу до кінця цього року та змогли законтрактувати близько 50% потреби на наступний рік

- сказав Андарак.

"Нафтогаз" у грудні збільшив добовий імпорт газу: які очікування до кінця року03.12.25, 15:16 • 2590 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Енергетика