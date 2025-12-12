Міненерго: виконано план імпорту газу на цей рік та законтрактовано до половини потреб на наступний

Уже виконано план імпорту газу на цей рік і законтрактовано близько половини потреб на наступний, повідомив на брифінгу 12 грудня заступник міністра енергетики Роман Андарак, пише УНН.

Завдяки міжнародній підтримці ми вже виконали ремонтну кампанію, план імпорту природного газу до кінця цього року та змогли законтрактувати близько 50% потреби на наступний рік - сказав Андарак.

