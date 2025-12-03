$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 6620 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 10987 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 15267 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 19058 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26765 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34562 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28980 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38993 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75661 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
"Нафтогаз" у грудні збільшив добовий імпорт газу: які очікування до кінця року

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Нафтогаз з травня 2025 року імпортував 4,4 млрд куб. м газу та планує досягти 5 млрд куб. м до кінця року. У грудні добові обсяги імпорту зросли на 25%, досягнувши 26 млн куб. м.

"Нафтогаз" у грудні збільшив добовий імпорт газу: які очікування до кінця року

"Нафтогаз" з травня 2025 року імпортувала 4,4 млрд куб. м газу та планує збільшити цей показник до 5 млрд куб. м газу до завершення року. У грудні компанія підвищила добові обсяги імпорту приблизно на 25%. Про це повідомив комерційний директор групи Сергій Федоренко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Федоренко зазначив, що у грудні добовий імпорт збільшився з 21 млн до 26 млн куб. м.

Збільшення вже відбулося як за рахунок нашого контрактування, так і за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка хеджує свої ризики на постачання газу 

– пояснив він.

За словами Федоренка, компанія не знижує темпи через продовження ударів по енергетичній інфраструктурі.

До кінця року буде імпортовано більше 5 млрд куб. м. Трішки допомагає м'яка погода в листопаді, але удари йдуть, тому поточний імпорт ми не знижуємо. Тільки в листопаді "Нафтогаз" імпортував 500 млн куб. м 

– сказав Федоренко.

Комерційний директор уточнив, що близько 80% ресурсу імпортує саме "Нафтогаз", а решту забезпечують приватні компанії.

Нагадаємо

Російські дрони 1 та 2 грудня атакували цивільні об'єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Зафіксовано руйнування, постраждалих немає.

Алла Кіосак

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Нафтогаз України