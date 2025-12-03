"Нафтогаз" у грудні збільшив добовий імпорт газу: які очікування до кінця року

"Нафтогаз" з травня 2025 року імпортувала 4,4 млрд куб. м газу та планує збільшити цей показник до 5 млрд куб. м газу до завершення року. У грудні компанія підвищила добові обсяги імпорту приблизно на 25%. Про це повідомив комерційний директор групи Сергій Федоренко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Федоренко зазначив, що у грудні добовий імпорт збільшився з 21 млн до 26 млн куб. м.

Збільшення вже відбулося як за рахунок нашого контрактування, так і за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка хеджує свої ризики на постачання газу – пояснив він.

За словами Федоренка, компанія не знижує темпи через продовження ударів по енергетичній інфраструктурі.

До кінця року буде імпортовано більше 5 млрд куб. м. Трішки допомагає м'яка погода в листопаді, але удари йдуть, тому поточний імпорт ми не знижуємо. Тільки в листопаді "Нафтогаз" імпортував 500 млн куб. м – сказав Федоренко.

Комерційний директор уточнив, що близько 80% ресурсу імпортує саме "Нафтогаз", а решту забезпечують приватні компанії.

Нагадаємо

Російські дрони 1 та 2 грудня атакували цивільні об'єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Зафіксовано руйнування, постраждалих немає.