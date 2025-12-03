$42.330.01
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 2064 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 7538 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 13138 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 17206 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 25825 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 33829 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28789 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле
2 декабря, 12:35 • 38767 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75501 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Нафтогаз с мая 2025 года импортировал 4,4 млрд куб. м газа и планирует достичь 5 млрд куб. м до конца года. В декабре суточные объемы импорта выросли на 25%, достигнув 26 млн куб. м.

"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года

"Нафтогаз" с мая 2025 года импортировал 4,4 млрд куб. м газа и планирует увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м газа до конца года. В декабре компания повысила суточные объемы импорта примерно на 25%. Об этом сообщил коммерческий директор группы Сергей Федоренко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Федоренко отметил, что в декабре суточный импорт увеличился с 21 млн до 26 млн куб. м.

Увеличение уже произошло как за счет нашего контрактования, так и за счет рыночной ситуации и индустрии, которая хеджирует свои риски на поставку газа 

– пояснил он.

По словам Федоренко, компания не снижает темпы из-за продолжения ударов по энергетической инфраструктуре.

До конца года будет импортировано более 5 млрд куб. м. Немного помогает мягкая погода в ноябре, но удары идут, поэтому текущий импорт мы не снижаем. Только в ноябре "Нафтогаз" импортировал 500 млн куб. м 

– сказал Федоренко.

Коммерческий директор уточнил, что около 80% ресурса импортирует именно "Нафтогаз", а остальное обеспечивают частные компании.

Напомним

Российские дроны 1 и 2 декабря атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа. Зафиксированы разрушения, пострадавших нет.

Алла Киосак

Экономика
Энергетика
Война в Украине
Нафтогаз