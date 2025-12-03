"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года

"Нафтогаз" с мая 2025 года импортировал 4,4 млрд куб. м газа и планирует увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м газа до конца года. В декабре компания повысила суточные объемы импорта примерно на 25%. Об этом сообщил коммерческий директор группы Сергей Федоренко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Федоренко отметил, что в декабре суточный импорт увеличился с 21 млн до 26 млн куб. м.

Увеличение уже произошло как за счет нашего контрактования, так и за счет рыночной ситуации и индустрии, которая хеджирует свои риски на поставку газа – пояснил он.

По словам Федоренко, компания не снижает темпы из-за продолжения ударов по энергетической инфраструктуре.

До конца года будет импортировано более 5 млрд куб. м. Немного помогает мягкая погода в ноябре, но удары идут, поэтому текущий импорт мы не снижаем. Только в ноябре "Нафтогаз" импортировал 500 млн куб. м – сказал Федоренко.

Коммерческий директор уточнил, что около 80% ресурса импортирует именно "Нафтогаз", а остальное обеспечивают частные компании.

Напомним

Российские дроны 1 и 2 декабря атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа. Зафиксированы разрушения, пострадавших нет.