"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года
Киев • УНН
"Нафтогаз" с мая 2025 года импортировал 4,4 млрд куб. м газа и планирует увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м газа до конца года. В декабре компания повысила суточные объемы импорта примерно на 25%. Об этом сообщил коммерческий директор группы Сергей Федоренко во время брифинга, передает УНН.
Детали
Федоренко отметил, что в декабре суточный импорт увеличился с 21 млн до 26 млн куб. м.
Увеличение уже произошло как за счет нашего контрактования, так и за счет рыночной ситуации и индустрии, которая хеджирует свои риски на поставку газа
По словам Федоренко, компания не снижает темпы из-за продолжения ударов по энергетической инфраструктуре.
До конца года будет импортировано более 5 млрд куб. м. Немного помогает мягкая погода в ноябре, но удары идут, поэтому текущий импорт мы не снижаем. Только в ноябре "Нафтогаз" импортировал 500 млн куб. м
Коммерческий директор уточнил, что около 80% ресурса импортирует именно "Нафтогаз", а остальное обеспечивают частные компании.
Напомним
Российские дроны 1 и 2 декабря атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа. Зафиксированы разрушения, пострадавших нет.