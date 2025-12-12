Минэнерго: выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано до половины потребностей на следующий

Уже выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано около половины потребностей на следующий, сообщил на брифинге 12 декабря заместитель министра энергетики Роман Андарак, пишет УНН.

Благодаря международной поддержке мы уже выполнили ремонтную кампанию, план импорта природного газа до конца этого года и смогли законтрактовать около 50% потребности на следующий год - сказал Андарак.

