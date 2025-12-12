Минэнерго: выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано до половины потребностей на следующий

$42.270.01
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
10:23 • 5458 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
07:00 • 13055 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 22409 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 34999 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 44495 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
11 декабря, 14:13 • 37008 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35786 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
11 декабря, 13:44 • 53759 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22361 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 8908 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 17645 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 10640 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 16906 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 18041 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 13:44 • 53759 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 57731 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 57488 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 68141 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 68283 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 2654 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 36607 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36931 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 42016 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 38369 просмотра
Минэнерго: выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано до половины потребностей на следующий

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Заместитель министра энергетики Роман Андарак сообщил, что Украина выполнила план импорта газа на этот год. Также законтрактовано около 50% потребностей на следующий год.

Минэнерго: выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано до половины потребностей на следующий

Уже выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано около половины потребностей на следующий, сообщил на брифинге 12 декабря заместитель министра энергетики Роман Андарак, пишет УНН.

Благодаря международной поддержке мы уже выполнили ремонтную кампанию, план импорта природного газа до конца этого года и смогли законтрактовать около 50% потребности на следующий год

- сказал Андарак.

"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года03.12.25, 15:16 • 2590 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Энергетика