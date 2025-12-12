Минэнерго: выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано до половины потребностей на следующий
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики Роман Андарак сообщил, что Украина выполнила план импорта газа на этот год. Также законтрактовано около 50% потребностей на следующий год.
Благодаря международной поддержке мы уже выполнили ремонтную кампанию, план импорта природного газа до конца этого года и смогли законтрактовать около 50% потребности на следующий год
