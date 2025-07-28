Україна збільшила бронювання потужності Трансбалканського маршруту у 2,6 раза: чому це важливо
Київ • УНН
Україна збільшила бронювання потужності Трансбалканського газового маршруту у 2,6 раза, що розширює доступ до ресурсів з південного напрямку. Вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання.
Бронювання потужності Трансбалканського маршруту збільшено у 2,6 раза. Як повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук, цей маршрут "розширює доступ України до ресурсів із південного напрямку та дає змогу закуповувати газ у нових країнах-експортерах", передає УНН із посиланням на Міненерго.
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Як повідомили у відомстві, за результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту. Раніше з’явилася можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту - через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.
Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.
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Маршрут через Трансбалканський коридор розширює доступ України до ресурсів із південного напрямку та дає змогу закуповувати газ у нових країнах-експортерах. Це також створює додаткові можливості для використання наших ПСГ європейськими трейдерами
У відомстві додали, що Трансбалканський напрям став доступним для бронювання з червня цього року і вже демонструє зростання попиту з боку ринку. Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн куб. м на добу. Зараз сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн куб. м на добу вже у 2025 році.
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