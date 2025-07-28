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Україна вперше отримує азербайджанський газ Трансбалканським коридором - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка газу здійснюється Трансбалканським коридором через Болгарію та Румунію.

Україна вперше отримує азербайджанський газ Трансбалканським коридором - Нафтогаз

Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом, повідомили у Групі Нафтогаз у понеділок, пише УНН.

Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон

- повідомили у Нафтогазі.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут27.05.25, 14:19 • 3628 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

АнонсиЕкономіка
Нафтогаз України
Болгарія
Румунія
Україна
Tesla
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