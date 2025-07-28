Україна вперше отримує азербайджанський газ Трансбалканським коридором - Нафтогаз

Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка газу здійснюється Трансбалканським коридором через Болгарію та Румунію.

Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом, повідомили у Групі Нафтогаз у понеділок, пише УНН. Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон - повідомили у Нафтогазі. "Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут