Україна вперше отримує азербайджанський газ Трансбалканським коридором - Нафтогаз
Київ • УНН
Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка газу здійснюється Трансбалканським коридором через Болгарію та Румунію.
Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом, повідомили у Групі Нафтогаз у понеділок, пише УНН.
Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон
"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут27.05.25, 14:19 • 3628 переглядiв