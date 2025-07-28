Украина впервые получает азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору - Нафтогаз
Киев • УНН
Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка газа осуществляется по Трансбалканскому коридору через Болгарию и Румынию.
Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому маршруту, сообщили в Группе Нафтогаз в понедельник, пишет УНН.
Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Также впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница
"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут27.05.25, 14:19 • 3628 просмотров