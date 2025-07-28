Украина впервые получает азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору - Нафтогаз

Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому маршруту, сообщили в Группе Нафтогаз в понедельник, пишет УНН.

Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Также впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница - сообщили в Нафтогазе.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут