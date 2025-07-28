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Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи

Київ • УНН

 • 5370 перегляди

Україна вперше отримала азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом, що є позитивним кроком для диверсифікації поставок. Експерт Володимир Омельченко зазначив, що обсяги поки невеликі, але в майбутньому можуть сягнути мільярдів кубометрів за умови зростання видобутку в Азербайджані.

Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи

Постачання азербайджанського газу в Україну Трансбалканським маршрутом – це безумовно позитивне рішення. Азербайджан отримав можливість альтернативного маршруту поставок природного газу до України незалежно від росії. Про це журналісту УНН повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Рішення безумовно позитивне, оскільки цей маршрут є диверсифікований для Азербайджану насамперед, для України. Тобто Азербайджан отримав можливість альтернативного маршруту поставок природного газу до України незалежно від росії. Це великий плюс для Азербайджану, як й для України

- сказав Омельченко.

Проте експерт зазначив, що сильно перебільшувати дану подію не варто та пояснив чому.

Але сильно перебільшувати значення цього не можна, тому що розраховувати на якісь значні обсяги можна у перспективі. На сьогодні, я думаю, що ці обсяги будуть не такі великі, як б нам хотілося

- зазначив Омельченко.

Які обсяги газу може отримати Україна у майбутньому

Омельченко вважає, що Україна у майбутньому може отримувати мільярди кубічних метрів на рік.

"У майбутньому – це можуть бути мільярди кубічних метрів на рік із Азербайджану. На сьогодні ні, тому що Азербайджан майже весь обсяг того газу, який видобуває реалізовує в самому Азербайджані, а інша частина законтрактована на довгостроковій основі з країнами Європейського Союзу. Тому поки що нам дістається те, що залишається від цих обсягів, а це незначна частина. Проте це само по собі початок такого постачання, навіть не великі обсяги в тестовому режимі це надії, що це продовжиться в майбутньому, що це тільки перший крок й ці поставки будуть розширюватися", з- пояснив Омельченко.

Що потрібно зробити, щоб поставки газу з Азербайджану розширювалися

"Кроки насамперед мають бути з боку Азербайджану, оскільки він обмежений у своїх ресурсах. Ті ресурси, які є, як я сказав вже всі розписані, тому головна умова, щоб збільшувалися поставки в Україну, це зростання видобутку в Азербайджані", - сказав Омельченко.

Контекст

Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначав, що це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. 

Трансбалканський коридор: Україна відкриває новий газовий маршрут27.05.25, 14:19 • 3652 перегляди

Доповнення

У травні цього року т.в.о. голови правління Укренерго заявляв УНН, що наступний опалювальний сезон в Україні буде не простим. Зокрема, через те, що з початку 2025 року фокус уваги росіян щодо ракетних обстрілів був прикутий до об'єктів газовидобутку й це напевне на сьогодні найбільший виклик.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаНовини Світу
Нафтогаз України
Укренерго
Європейський Союз
Азербайджан
Болгарія
Румунія
Україна
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