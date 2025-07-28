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Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах

Киев • УНН

 • 2250 просмотра

Украина впервые получила азербайджанский газ по Трансбалканскому маршруту, что является позитивным шагом для диверсификации поставок. Эксперт Владимир Омельченко отметил, что объемы пока невелики, но в будущем могут достичь миллиардов кубометров при условии роста добычи в Азербайджане.

Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах

Поставка азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту – это безусловно положительное решение. Азербайджан получил возможность альтернативного маршрута поставок природного газа в Украину независимо от россии. Об этом журналисту УНН сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Решение безусловно положительное, поскольку этот маршрут диверсифицирован для Азербайджана прежде всего, для Украины. То есть Азербайджан получил возможность альтернативного маршрута поставок природного газа в Украину независимо от россии. Это большой плюс для Азербайджана, как и для Украины

- сказал Омельченко.

Однако эксперт отметил, что сильно преувеличивать данное событие не стоит и объяснил почему.

Но сильно преувеличивать значение этого нельзя, потому что рассчитывать на какие-то значительные объемы можно в перспективе. На сегодня, я думаю, что эти объемы будут не такие большие, как бы нам хотелось

- отметил Омельченко.

Какие объемы газа может получить Украина в будущем

Омельченко считает, что Украина в будущем может получать миллиарды кубических метров в год.

"В будущем – это могут быть миллиарды кубических метров в год из Азербайджана. На сегодня нет, потому что Азербайджан почти весь объем того газа, который добывает, реализует в самом Азербайджане, а другая часть законтрактована на долгосрочной основе со странами Европейского Союза. Поэтому пока что нам достается то, что остается от этих объемов, а это незначительная часть. Однако это само по себе начало такой поставки, даже небольшие объемы в тестовом режиме это надежды, что это продолжится в будущем, что это только первый шаг и эти поставки будут расширяться", - пояснил Омельченко.

Что нужно сделать, чтобы поставки газа из Азербайджана расширялись

"Шаги прежде всего должны быть со стороны Азербайджана, поскольку он ограничен в своих ресурсах. Те ресурсы, которые есть, как я сказал, уже все расписаны, поэтому главное условие, чтобы увеличивались поставки в Украину, это рост добычи в Азербайджане", - сказал Омельченко.

Контекст

Группа Нафтогаз заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Также впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отмечал, что это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. 

Трансбалканский коридор: Украина открывает новый газовый маршрут27.05.25, 14:19 • 3650 просмотров

Дополнение

В мае этого года и.о. председателя правления Укрэнерго заявлял УНН, что следующий отопительный сезон в Украине будет непростым. В частности, из-за того, что с начала 2025 года фокус внимания россиян относительно ракетных обстрелов был прикован к объектам газодобычи и это, наверное, на сегодня самый большой вызов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаНовости Мира
Нафтогаз
Укрэнерго
Европейский Союз
Азербайджан
Болгария
Румыния
Украина
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