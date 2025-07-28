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Украина увеличила бронирование мощности Трансбалканского маршрута в 2,6 раза: почему это важно

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Украина увеличила бронирование мощности Трансбалканского газового маршрута в 2,6 раза, что расширяет доступ к ресурсам с южного направления. Стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок.

Украина увеличила бронирование мощности Трансбалканского маршрута в 2,6 раза: почему это важно

Бронирование мощности Трансбалканского маршрута увеличено в 2,6 раза. Как сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, этот маршрут "расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и позволяет закупать газ в новых странах-экспортерах", передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Как сообщили в ведомстве, по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 года забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Ранее появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.

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Маршрут через Трансбалканский коридор расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и позволяет закупать газ в новых странах-экспортерах. Это также создает дополнительные возможности для использования наших ПХГ европейскими трейдерами 

– отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

В ведомстве добавили, что Трансбалканское направление стало доступным для бронирования с июня этого года и уже демонстрирует рост спроса со стороны рынка. В конце 2024 года установлена гарантированная мощность на уровне 7 млн куб. м в сутки. Сейчас стороны работают над увеличением гарантированной мощности до 11,5 млн куб. м в сутки уже в 2025 году.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
Министерство энергетики Украины
Греция
Болгария
Румыния
Украина
Молдова
Tesla
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