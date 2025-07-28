Украина увеличила бронирование мощности Трансбалканского маршрута в 2,6 раза: почему это важно
Киев • УНН
Украина увеличила бронирование мощности Трансбалканского газового маршрута в 2,6 раза, что расширяет доступ к ресурсам с южного направления. Стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок.
Бронирование мощности Трансбалканского маршрута увеличено в 2,6 раза. Как сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, этот маршрут "расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и позволяет закупать газ в новых странах-экспортерах", передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
Как сообщили в ведомстве, по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 года забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Ранее появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.
Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.
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Маршрут через Трансбалканский коридор расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и позволяет закупать газ в новых странах-экспортерах. Это также создает дополнительные возможности для использования наших ПХГ европейскими трейдерами
В ведомстве добавили, что Трансбалканское направление стало доступным для бронирования с июня этого года и уже демонстрирует рост спроса со стороны рынка. В конце 2024 года установлена гарантированная мощность на уровне 7 млн куб. м в сутки. Сейчас стороны работают над увеличением гарантированной мощности до 11,5 млн куб. м в сутки уже в 2025 году.
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