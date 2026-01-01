$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 6914 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 9170 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 9118 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 80746 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 97666 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38164 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37680 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33309 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27153 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
Через ГТС Украины прошло 6,9 млрд куб. м газа после остановки транзита российского газа - Минэнерго

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Минэнерго сообщило, что Украина транспортировала 6,9 млрд куб. м газа через межгосударственные точки входа за год после остановки транзита российского газа. Это касается потребностей Украины и других стран через украинскую ГТС.

Через ГТС Украины прошло 6,9 млрд куб. м газа после остановки транзита российского газа - Минэнерго

Украина за год после остановки транзита российского газа по своей ГТС протранспортировала через межгосударственные точки входа 6,9 млрд куб. м газа для нужд Украины и через украинскую ГТС для нужд других стран, сообщили в Минэнерго, подводя итоги 2025 года, пишет УНН.

Уже год как Украина полностью остановила транзит российского газа через собственную ГТС: с 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. С начала 2025 года через межгосударственные точки входа протранспортировано около 6,9 млрд. куб. м газа

- сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в 2025 году шла работа над диверсификацией маршрутов и источников поставок газа.

В частности, в 2025 году Украина вместе с соседями запустила новый маршрут для импорта газа с юга - Вертикальный коридор. Особенно важное направление в контексте безопасности поставок и является альтернативой восточному пути, отметили в Минэнерго.

"Нафтогаз" в декабре увеличил суточный импорт газа: какие ожидания до конца года03.12.25, 15:16 • 2652 просмотра

Также указано, что внедрен совместный продукт для бронирования мощностей от Греции до Украины. "Операторы ГТС Украины, Болгарии, Греции, Молдовы и Румынии проработали оптимизированное решение для импорта газа в Украину по Трансбалканскому маршруту по конкурентному тарифу. Таким образом, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, а бронирование мощности Трансбалканского маршрута увеличено в 2,6 раза", - говорится в сообщении.

Украина увеличила бронирование мощности Трансбалканского маршрута в 2,6 раза: почему это важно28.07.25, 21:23 • 4277 просмотров

"Операторы газотранспортных систем Польши и Украины вдвое увеличили гарантированную пропускную мощность до сентября 2026 года. Польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и является важным для обеспечения импорта природного газа в Украину. Это также доступ к новым источникам ресурса. Например, LNG терминалы в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность Украины", - указали в Минэнерго.

Польша и Украина удваивают пропускную способность ГТС: Минэнерго объяснило, что это значит13.06.25, 17:53 • 3996 просмотров

В 2025 году Украина, как сообщается, законтрактовала газ из Азербайджана, "а первые тестовые поставки начались уже в июле через Трансбалканский газопровод, что стало стратегически важным шагом для диверсификации".

рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго06.08.25, 12:59 • 52718 просмотров

Кроме того, Украина открыла новую страницу трансатлантического сотрудничества, формируя маршрут поставок американского LNG через Грецию. "Во время P-TEC Группа Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского LNG в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор", - говорится в сообщении.

Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставок19.11.25, 10:06 • 53018 просмотров

В Минэнерго отметили в этом контексте, что долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года. Это, как указывают в министерстве, "позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты, в частности, обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины; интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты LNG в Европу; создать устойчивую систему поставок и хранения американского LNG".

Также сообщается, что в 2025 году международные партнеры предоставили Украине значительную финансовую поддержку для закупки природного газа, в частности, ЕБРР предоставил возобновляемый кредит на 500 млн евро под гарантию ЕС, правительство Норвегии выделило почти 100 млн долларов США, а Европейский инвестиционный банк предоставил 300 млн евро для формирования стратегических запасов газа накануне отопительного сезона.

Минэнерго: выполнен план импорта газа на этот год и законтрактовано до половины потребностей на следующий12.12.25, 13:00 • 1930 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Энергетика
Отопление
Европейский инвестиционный банк
Нафтогаз
Министерство энергетики Украины
Европейский Союз
Азербайджан
Литва
Норвегия
Греция
Болгария
Румыния
Украина
Молдова
Польша