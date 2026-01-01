Через ГТС Украины прошло 6,9 млрд куб. м газа после остановки транзита российского газа - Минэнерго

Украина за год после остановки транзита российского газа по своей ГТС протранспортировала через межгосударственные точки входа 6,9 млрд куб. м газа для нужд Украины и через украинскую ГТС для нужд других стран, сообщили в Минэнерго, подводя итоги 2025 года, пишет УНН.

Уже год как Украина полностью остановила транзит российского газа через собственную ГТС: с 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. С начала 2025 года через межгосударственные точки входа протранспортировано около 6,9 млрд. куб. м газа - сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в 2025 году шла работа над диверсификацией маршрутов и источников поставок газа.

В частности, в 2025 году Украина вместе с соседями запустила новый маршрут для импорта газа с юга - Вертикальный коридор. Особенно важное направление в контексте безопасности поставок и является альтернативой восточному пути, отметили в Минэнерго.

Также указано, что внедрен совместный продукт для бронирования мощностей от Греции до Украины. "Операторы ГТС Украины, Болгарии, Греции, Молдовы и Румынии проработали оптимизированное решение для импорта газа в Украину по Трансбалканскому маршруту по конкурентному тарифу. Таким образом, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, а бронирование мощности Трансбалканского маршрута увеличено в 2,6 раза", - говорится в сообщении.

"Операторы газотранспортных систем Польши и Украины вдвое увеличили гарантированную пропускную мощность до сентября 2026 года. Польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и является важным для обеспечения импорта природного газа в Украину. Это также доступ к новым источникам ресурса. Например, LNG терминалы в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность Украины", - указали в Минэнерго.

В 2025 году Украина, как сообщается, законтрактовала газ из Азербайджана, "а первые тестовые поставки начались уже в июле через Трансбалканский газопровод, что стало стратегически важным шагом для диверсификации".

Кроме того, Украина открыла новую страницу трансатлантического сотрудничества, формируя маршрут поставок американского LNG через Грецию. "Во время P-TEC Группа Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о будущих регулярных поставках американского LNG в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили в этом контексте, что долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года. Это, как указывают в министерстве, "позволит поэтапно реализовывать новые стратегические проекты, в частности, обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины; интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты LNG в Европу; создать устойчивую систему поставок и хранения американского LNG".

Также сообщается, что в 2025 году международные партнеры предоставили Украине значительную финансовую поддержку для закупки природного газа, в частности, ЕБРР предоставил возобновляемый кредит на 500 млн евро под гарантию ЕС, правительство Норвегии выделило почти 100 млн долларов США, а Европейский инвестиционный банк предоставил 300 млн евро для формирования стратегических запасов газа накануне отопительного сезона.

