Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок

Київ • УНН

 • 8948 перегляди

Україна очікує перші поставки газу через грецький маршрут у січні 2026 року, що є дорожчим за польський СПГ-термінал. Цей маршрут, хоч і гнучкий, вимагає співпраці з п'ятьма операторами.

Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок

У січні 2026 року очікуються перші поставки газу в Україну через грецький маршрут. Який напрямок найбільш економічно вигідний і чи здатні такі постачання покрити потреби країни, розповів журналістці УНН президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки та геополітики Михайло Гончар.

Деталі

Україна має кілька варіантів імпорту газу в скрапленому вигляді, але деякі з них є дорожчими через складну логістику та декілька операторів. Найзручнішим маршрутом експерт називає польський СПГ-термінал в Свиноуйсьце, який забезпечує коротку відстань і мінімальні бюрократичні ризики. Натомість маршрут через Грецію складніший у координації й дорожчий у транспортуванні. Саме тому економічна привабливість різних напрямків суттєво відрізняється.

Найбільш вигідно через Польщу, через СПГ- термінал Свіноуйсьце. Тут більш короткий маршрут і лише одна країна по дорозі - Польща. А через Грецію доводиться працювати з п’ятьма операторами, що ускладнює і здорожчує постачання. Але після уніфікації тарифів цей маршрут стає не тільки технічно, але й комерційно можливим

- наголошує експерт.

Україна також має альтернативу через турецький СПГ-термінал Marmara Ereğlisi в Мармуровому морі, але вона програє грецькому варіанту. Усі партії СПГ, що прибувають на термінал Ревітуса, можуть походити з будь-якої країни - зі США, Катару, Алжиру. Це робить маршрут гнучким, хоча й дорожчим, ніж північні варіанти.

Ми можемо отримувати скраплений газ будь-звідки - зі Сполучених Штатів, Катару чи Алжиру – з ким домовимось. У Греції цей газ регазифікується на СПГ-терміналі Ревітуса і подається через грецьку газотранспортну систему у Трансбалканський трубопровід і реверсом прямує до України. Але в комерційному плані СПГ-постачання програють суто трубопровідним маршрутам, де газ прямує з ринку ЄС через Польщу, Словаччину чи Угорщину до України. Там тарифи нижче, оскільки немає операцій перевалки СПГ з танкера на берег та регазифікації

- розповідає Михайло Гончар.

Напередодні,  стало відомо, що Україна, також, отримала постачання газу зі США ще одним морським маршрутом. Приблизно 100 мільйонів кубометрів природного газу доставлено до мобільного СПГ-терміналу у литовській Клайпеді. Обсяг партії є невеликим. 

Цими невеликими обсягами відпрацьовуються варіанти різних постачань на випадок сильних морозів, коли знадобляться додаткові обсяги. І можуть бути інші партії, більші за обсягом, залежно від потреб, цін і наявності грошей для закупівель"

- каже експерт.

Україна вже має запаси у підземних сховищах і продовжує використовувати власний видобуток, хоча окремі об’єкти зазнали уражень. А поставки через Грецію можуть стати додатковим елементом диверсифікації, що підвищує енергетичну стійкість країни в зимовий період в умовах російської агресії. Подібні технічні тести відбувались і раніше, коли українські компанії перевіряли можливість транспортування СПГ з різних країн. Тепер маршрут фактично готовий до регулярної роботи.

"Вже проводився технічний тест раніше, і тоді перевіряли саме маршрут доставки СПГ через Грецію. У грудні 2024 року компанія D.Trading виконала експериментальну поставку через СПГ-термінал Ревітусса. Технічно все працює, але потрібно було зробити його комерційно вигідним. Тому уніфікація тарифів стала ключовим фактором. І тепер ми можемо використовувати цей напрямок у разі потреби".

Україна продовжує розширювати можливості імпорту газу, щоб зменшити залежність від окремих маршрутів і збільшити стійкість системи. 

Алла Кіосак

