Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США

Підрозділ компанії D.Trading забезпечив перше фрахтування танкера з метою поставок газу в Україну морським шляхом з США, для збільшення обсягів імпорт газу напередодні зими.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Для збільшення обсягів поставок газу, на тлі атак рф та знищення ворогом значної частини внутрішнього видобутку газу в Україні, DTEK розширює маршрути торгівлі газом. Підрозділ компанії D.Trading доставив свій перший вантаж на умовах FOB (франко-борт) обсягом приблизно 100 мільйонів кубометрів природного газу з експортного терміналу Venture Global Inc. у Луїзіані до терміналу СПГ у Клайпеді, Литва, повідомила компанія у вівторок.

Це був перший випадок, коли український трейдер відповідав за фрахтування танкера, завантаження поставок на борт Gaslog Houston 20 жовтня.