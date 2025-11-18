$42.070.02
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США

Київ • УНН

 • 3194 перегляди

Повідомляється про перше фрахтування танкера для постачання газу в Україну морським шляхом зі США. Приблизно 100 мільйонів кубометрів природного газу доставлено до терміналу СПГ у Клайпеді, Литва.

Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США

Підрозділ компанії D.Trading забезпечив перше фрахтування танкера з метою поставок газу в Україну морським шляхом з США, для збільшення обсягів імпорт газу напередодні зими.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Для збільшення обсягів поставок газу, на тлі атак рф та знищення ворогом значної частини внутрішнього видобутку газу в Україні, DTEK розширює маршрути торгівлі газом. Підрозділ компанії D.Trading доставив свій перший вантаж на умовах FOB (франко-борт) обсягом приблизно 100 мільйонів кубометрів природного газу з експортного терміналу Venture Global Inc. у Луїзіані до терміналу СПГ у Клайпеді, Литва, повідомила компанія у вівторок.

Це був перший випадок, коли український трейдер відповідав за фрахтування танкера, завантаження поставок на борт Gaslog Houston 20 жовтня.

- передає Вloomberg.

Доступ до литовського терміналу надає альтернативні можливості для доставки надхолодного палива через північний коридор, який з'єднує Україну з Польщею та країнами Балтії. У компанії пообіцяли продовження розробки економічно ефективних маршрутів для постачання більшої кількості газу в Україну та сусідні країни.

Нагадаємо

Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN воесни 2025 року підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США. Це сприятиме диверсифікації маршрутів постачання та зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Ігор Тележніков

Економіка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Луїзіана
Bloomberg
ДТЕК
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща