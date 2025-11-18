Энергия на зиму: Украина получила 100 млн кубометров газа по новому морскому маршруту из США

Подразделение компании D.Trading обеспечило первый фрахт танкера с целью поставок газа в Украину морским путем из США, для увеличения объемов импорта газа в преддверии зимы.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Для увеличения объемов поставок газа, на фоне атак РФ и уничтожения врагом значительной части внутренней добычи газа в Украине, DTEK расширяет маршруты торговли газом. Подразделение компании D.Trading доставило свой первый груз на условиях FOB (франко-борт) объемом примерно 100 миллионов кубометров природного газа с экспортного терминала Venture Global Inc. в Луизиане до терминала СПГ в Клайпеде, Литва, сообщила компания во вторник.

Это был первый случай, когда украинский трейдер отвечал за фрахтование танкера, загрузку поставок на борт Gaslog Houston 20 октября. - передает Bloomberg.

Доступ к литовскому терминалу предоставляет альтернативные возможности для доставки сверххолодного топлива через северный коридор, который соединяет Украину с Польшей и странами Балтии. В компании пообещали продолжение разработки экономически эффективных маршрутов для поставки большего количества газа в Украину и соседние страны.

Напомним

Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN весной 2025 года подписали договоренности о поставке не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США. Это будет способствовать диверсификации маршрутов поставок и укреплению энергетической безопасности Европы.