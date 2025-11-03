Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу - Зеленський

Україні не вистачає $750 мільйонів з $2 млрд, необхідних на імпорт газу. Європа надасть ще близько €127 млн підтримки. Про це у понеділок, 3 листопада, під час брифінгу заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що енергетика нині є головним пріоритетом для української влади. Після розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз виділить Україні близько 127 млн євро додаткової підтримки на закупівлю газу.

Всюди нас підтримують: і Канада, й Італія, і Німеччина, й інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що Росія робить терористичні кроки, але всі підтримують Україну, здивовані, як ми відновлюємось - зазначив Володимир Зеленський.

Він поінформував медійників, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України. Фон дер Ляєн буде присутня там.

Нагадаємо

24 жовтня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україні для фінансування додаткового імпорту газу на тлі російських атак потрібно близько 2 мільярдів євро.

Таку суму планують залучити двома шляхами. Перший шлях — це внутрішній резерв та допомога партнерів. Друга частина — це допомога партнерів через гранти й позики.

1 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про забезпечення 100% коштів на імпорт газу. За його словами, Україна розраховує на підтримку ЄС та веде переговори з Норвегією та іншими європейськими країнами.

