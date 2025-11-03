Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу - Зеленський
Київ • УНН
Україні не вистачає $750 мільйонів із $2 млрд, необхідних на імпорт газу. Європейський Союз виділить Україні близько 127 млн євро додаткової підтримки на закупівлю газу.
Україні не вистачає $750 мільйонів з $2 млрд, необхідних на імпорт газу. Європа надасть ще близько €127 млн підтримки. Про це у понеділок, 3 листопада, під час брифінгу заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Глава держави наголосив, що енергетика нині є головним пріоритетом для української влади. Після розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз виділить Україні близько 127 млн євро додаткової підтримки на закупівлю газу.
Всюди нас підтримують: і Канада, й Італія, і Німеччина, й інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що Росія робить терористичні кроки, але всі підтримують Україну, здивовані, як ми відновлюємось
Він поінформував медійників, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України. Фон дер Ляєн буде присутня там.
Нагадаємо
24 жовтня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україні для фінансування додаткового імпорту газу на тлі російських атак потрібно близько 2 мільярдів євро.
Таку суму планують залучити двома шляхами. Перший шлях — це внутрішній резерв та допомога партнерів. Друга частина — це допомога партнерів через гранти й позики.
1 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про забезпечення 100% коштів на імпорт газу. За його словами, Україна розраховує на підтримку ЄС та веде переговори з Норвегією та іншими європейськими країнами.
