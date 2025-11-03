Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу - Зеленський

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 11218 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 28518 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 22543 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 24483 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 22709 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 32253 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 16823 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15152 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29114 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33694 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 30439 перегляди
ВМС України знищили елітний спецпідрозділ рф на одній з бурових вишок: відеоVideo3 листопада, 14:09 • 7944 перегляди
У білорусі заявили про готовність миротворців до перекидання в Україну3 листопада, 14:58 • 10309 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 14849 перегляди
Удар рф по Дніпропетровщині, де загинули цивільні та військові: певні посадові особи відсторонені від займаних посад18:37 • 4472 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 28517 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 32253 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 30486 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 45260 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 52153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 14883 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 20970 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 30982 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 31906 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 53072 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
TikTok

Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу - Зеленський

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Україні не вистачає $750 мільйонів із $2 млрд, необхідних на імпорт газу. Європейський Союз виділить Україні близько 127 млн євро додаткової підтримки на закупівлю газу.

Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу - Зеленський

Україні не вистачає $750 мільйонів з $2 млрд, необхідних на імпорт газу. Європа надасть ще близько €127 млн підтримки. Про це у понеділок, 3 листопада, під час брифінгу заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що енергетика нині є головним пріоритетом для української влади. Після розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз виділить Україні близько 127 млн євро додаткової підтримки на закупівлю газу.

Всюди нас підтримують: і Канада, й Італія, і Німеччина, й інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що Росія робить терористичні кроки, але всі підтримують Україну, здивовані, як ми відновлюємось

- зазначив Володимир Зеленський.

Він поінформував медійників, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України. Фон дер Ляєн буде присутня там.

Нагадаємо

24 жовтня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україні для фінансування додаткового імпорту газу на тлі російських атак потрібно близько 2 мільярдів євро.

Таку суму планують залучити двома шляхами. Перший шлях — це внутрішній резерв та допомога партнерів. Друга частина — це допомога партнерів через гранти й позики.

1 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про забезпечення 100% коштів на імпорт газу. За його словами, Україна розраховує на підтримку ЄС та веде переговори з Норвегією та іншими європейськими країнами.

Зеленський обговорив із представниками НАТО посилення ППО України та захист енергосистеми перед зимою03.11.25, 21:42 • 922 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
благодійність
Європейська комісія
Європейський Союз
Канада
Норвегія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна