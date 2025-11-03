Зеленський обговорив із представниками НАТО посилення ППО України та захист енергосистеми перед зимою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками країн-членів НАТО, подякував союзникам за військову підтримку України та закликав до подальшого зміцнення спільних зусиль перед зимовим періодом. Про це президент заявив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із представниками США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів при НАТО, під час якої сторони обговорили подальшу військову допомогу, захист енергосистеми та посилення санкційного тиску на росію.

Ми вдячні Німеччині за системи Patriot, США – за можливість купувати озброєння та системи ППО через програму PURL, Великій Британії та Франції – за ракети, Канаді та Нідерландам – за їхні внески в ініціативу PURL – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що підтримка партнерів має життєво важливе значення для України.

Ця підтримка справді рятує життя наших людей, і дуже важливо, щоб нові країни долучалися до ініціативи – підкреслив він.

Під час зустрічі також обговорили кроки для зміцнення енергетичної безпеки України перед зимою — від закупівлі систем ППО до посилення тактичної авіації. Окрему увагу приділили необхідності продовження санкцій проти Росії та посиленню міжнародного тиску, щоб примусити агресора припинити війну.

