Жодного чіткого мирного плану “на столі” наразі немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого мирного плану, який складається з 12 пунктів, зазначивши, що жодного чіткого плану врегулювання війни на столі поки що готового немає. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як Президент України, цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання. Дивно чути про те, що росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити росіян сісти за стіл переговорів - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз йдуть консультації серед радників, є кілька різних розмов, однак жодного чіткого плану врегулювання війни на столі поки що готового немає.

Нагадаємо

Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.