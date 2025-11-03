Жодного чіткого мирного плану “на столі” наразі немає - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного чіткого мирного плану врегулювання війни наразі немає. Він спростував інформацію про нібито існування узгодженого плану з 12 пунктів.
Деталі
Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як Президент України, цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання. Дивно чути про те, що росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити росіян сісти за стіл переговорів
Він зазначив, що зараз йдуть консультації серед радників, є кілька різних розмов, однак жодного чіткого плану врегулювання війни на столі поки що готового немає.
Нагадаємо
Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.