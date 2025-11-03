$42.080.01
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 23782 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
15:27 • 20081 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 22079 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 20819 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30614 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
3 листопада, 13:44 • 16489 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15025 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28933 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33517 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Жодного чіткого мирного плану “на столі” наразі немає - Зеленський

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного чіткого мирного плану врегулювання війни наразі немає. Він спростував інформацію про нібито існування узгодженого плану з 12 пунктів.

Жодного чіткого мирного плану “на столі” наразі немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого мирного плану, який складається з 12 пунктів, зазначивши, що жодного чіткого плану врегулювання війни на столі поки що готового немає. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як Президент України, цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання. Дивно чути про те, що росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити росіян сісти за стіл переговорів

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз йдуть консультації серед радників, є кілька різних розмов, однак жодного чіткого плану врегулювання війни на столі поки що готового немає.

Нагадаємо

Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.

Павло Башинський

