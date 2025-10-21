Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Київ • УНН
Європейські країни спільно з Україною готують план для завершення війни росії проти України, який складається з 12 пунктів. Він передбачає припинення бойових дій, повернення депортованих дітей та обмін полоненими, а також гарантії безпеки для України. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
Європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни росії вздовж нинішніх ліній фронту, відкидаючи нові вимоги володимира путіна до США про те, щоб Київ віддав територію в обмін на мирну угоду
За даними джерел, виконання запропонованого плану контролюватиме мирна рада під головуванням президента США Дональда Трампа.
Зокрема, майбутній план передбачатиме, що як тільки росія, слідом за Україною, погодиться на перемир'я, то обидві сторони зобов'яжуться припинити просування на фронті; провести обмін полонених "всіх на всіх" та українських депортованих дітей.
Відповідно до плану, Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення військових збитків та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.
Санкції проти росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 млрд доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті тільки після того, як москва погодиться внести свій внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо росія знову нападе на свого сусіда
Також москва та Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна не визнають юридично окуповані землі російськими, зазначають джерела.
росія досі відхиляла заклики припинити бойові дії вздовж існуючих ліній, незважаючи на величезні втрати у війні, яка триває вже четвертий рік. Деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися. Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня, повідомили джерела. Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа минулого тижня негайно заморозити конфлікт на існуючих лініях фронту перед початком переговорів
