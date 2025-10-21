$41.760.03
17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК21 жовтня, 11:05 • 11060 перегляди
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 5014 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 21620 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року13:20 • 8456 перегляди
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo15:32 • 4300 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 29120 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 43213 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 41579 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 48079 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 105135 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Педро Санчес
Бен Аффлек
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Київська область
Новгород-Сіверський
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 3318 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 21843 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 36373 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 27588 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 83698 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення
Фільм

Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg

Київ • УНН

 • 7008 перегляди

Європейські країни спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення війни, що передбачає припинення бойових дій, обмін полоненими та повернення депортованих дітей. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Дональда Трампа, а Україна отримає гарантії безпеки та шлях до ЄС.

Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg

Європейські країни спільно з Україною готують план для завершення війни росії проти України, який складається з 12 пунктів. Він передбачає припинення бойових дій, повернення депортованих дітей та обмін полоненими, а також гарантії безпеки для України. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни росії вздовж нинішніх ліній фронту, відкидаючи нові вимоги володимира путіна до США про те, щоб Київ віддав територію в обмін на мирну угоду 

- пише видання.

За даними джерел, виконання запропонованого плану контролюватиме мирна рада під головуванням президента США Дональда Трампа.

Зокрема, майбутній план передбачатиме, що як тільки росія, слідом за Україною, погодиться на перемир'я, то обидві сторони зобов'яжуться припинити просування на фронті; провести обмін полонених "всіх на всіх" та українських депортованих дітей.

Відповідно до плану, Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення військових збитків та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти росії будуть поступово скасовані, хоча близько 300 млрд доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті тільки після того, як москва погодиться внести свій внесок у післявоєнну відбудову України. Обмеження будуть відновлені, якщо росія знову нападе на свого сусіда 

- пише видання.

Також москва та Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна не визнають юридично окуповані землі російськими, зазначають джерела.

росія досі відхиляла заклики припинити бойові дії вздовж існуючих ліній, незважаючи на величезні втрати у війні, яка триває вже четвертий рік. Деталі плану ще доопрацьовуються і можуть змінитися. Будь-яка пропозиція також потребуватиме схвалення Вашингтона, і європейські чиновники можуть відвідати США цього тижня, повідомили джерела. Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа минулого тижня негайно заморозити конфлікт на існуючих лініях фронту перед початком переговорів 

- додає видання.

Україна висловила свою готовність закінчити війну, лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії.

Павло Башинський

