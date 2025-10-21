$41.760.03
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg

Киев • УНН

 • 5552 просмотра

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.

Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg

Европейские страны совместно с Украиной готовят план по завершению войны россии против Украины, состоящий из 12 пунктов. Он предусматривает прекращение боевых действий, возвращение депортированных детей и обмен пленными, а также гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Европейские страны сотрудничают с Украиной над 12-пунктным предложением по прекращению войны России вдоль нынешних линий фронта, отвергая новые требования владимира путина к США о том, чтобы Киев отдал территорию в обмен на мирное соглашение 

- пишет издание.

По данным источников, выполнение предложенного плана будет контролировать мирный совет под председательством президента США Дональда Трампа.

В частности, будущий план будет предусматривать, что как только россия, вслед за Украиной, согласится на перемирие, то обе стороны обязуются прекратить продвижение на фронте; провести обмен пленными "всех на всех" и украинских депортированных детей.

Согласно плану, Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление военных убытков и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

Санкции против россии будут постепенно отменены, хотя около 300 млрд долларов замороженных резервов центрального банка будут возвращены только после того, как москва согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения будут возобновлены, если россия снова нападет на своего соседа 

- пишет издание.

Также москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина не признают юридически оккупированные земли российскими, отмечают источники.

россия до сих пор отклоняла призывы прекратить боевые действия вдоль существующих линий, несмотря на огромные потери в войне, которая длится уже четвертый год. Детали плана еще дорабатываются и могут измениться. Любое предложение также потребует одобрения Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе, сообщили источники. Это предложение перекликается с призывами Трампа на прошлой неделе немедленно заморозить конфликт на существующих линиях фронта перед началом переговоров 

- добавляет издание.

Напомним

Украина выразила свою готовность закончить войну, линия фронта может быть началом дипломатии. Зато россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии.

Павел Башинский

