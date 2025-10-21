Україна висловила свою готовність закінчити війну, лінія фронту може бути початком дипломатії - Зеленський

Україна висловила свою готовність закінчити війну, лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

... ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно

За словами Президента, лінія фронту може бути початком дипломатії.

Натомість росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру

Крім того, Глава держави додав, що зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню.

... буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні