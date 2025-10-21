$41.760.03
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого дому
14:07 • 12840 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 20974 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
12:57 • 15335 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19147 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 21598 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 21494 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20487 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19225 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17467 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Україна висловила свою готовність закінчити війну, лінія фронту може бути початком дипломатії - Зеленський

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Президент Зеленський заявив про готовність України закінчити війну, де лінія фронту може стати початком дипломатії. росія, навпаки, уникає дипломатії, особливо після питання далекобійності для України.

Україна висловила свою готовність закінчити війну, лінія фронту може бути початком дипломатії - Зеленський

Україна висловила свою готовність закінчити війну, лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

... ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, і ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно 

- заявив Зеленський.

За словами Президента, лінія фронту може бути початком дипломатії.

Натомість росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру 

- додав Зеленський.

Додамо

Крім того, Глава держави додав, що зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню.

... буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні 

- резюмував Глава держави.

Антоніна Туманова

